Utilizan nombre de la SMV para realizar estafas a inversionistas: superintendencia advierte sobre esta modalidad y cómo informarlas

De acuerdo con la entidad, los delincuentes piden depósitos de dinero bajo el pretexto de realizar operaciones financieras o recuperar inversiones, con el objetivo de obtener ganancias ilícitas. Foto: El Peruano

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La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) alertó a la ciudadanía sobre una modalidad de fraude en la que delincuentes utilizan de manera indebida el nombre de la institución para engañar a potenciales inversionistas. Según informó la entidad, los estafadores solicitan depósitos de dinero con el argumento de realizar supuestas operaciones financieras o gestionar la recuperación de inversiones, cuando en realidad buscan obtener un beneficio económico ilícito.

Frente a esta situación, la superintendencia remarcó que ni la institución ni sus funcionarios piden dinero a los ciudadanos para concretar inversiones, rescatar fondos o efectuar cualquier otra operación relacionada con el mercado de valores. Por ello, exhortó a la población a mantenerse alerta y reportar de inmediato cualquier comunicación sospechosa a través de sus canales oficiales de atención.

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Delincuentes usan el nombre de la SMV para captar dinero

La SMV precisó que ha detectado casos en los que personas inescrupulosas emplean la identidad de la entidad para contactar a ciudadanos y solicitar pagos vinculados con supuestas inversiones, operaciones financieras o procesos de recuperación de fondos. La institución enfatizó que estas comunicaciones forman parte de una modalidad de estafa.

Asimismo, recordó que sus funcionarios no realizan solicitudes de dinero bajo ninguna circunstancia. En ese sentido, pidió a quienes reciban este tipo de mensajes, llamadas o correos electrónicos no efectuar depósitos ni entregar información personal, y comunicar el hecho mediante el Centro de Orientación del Mercado de Valores, la Defensoría del Inversionista o la central telefónica 610-6300.

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La SMV alertó que delincuentes usan su identidad para solicitar pagos por falsas inversiones, operaciones financieras o supuestas recuperaciones de fondos. Foto: Finanzas

¿Cuál es la función de la SMV?

La Superintendencia del Mercado de Valores es el organismo público encargado de supervisar y regular el mercado de valores en el Perú. Aunque está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica y funcional para desarrollar sus labores de supervisión y regulación.

Entre sus responsabilidades se encuentra la elaboración de normas para el funcionamiento del mercado bursátil, los sistemas de fondos colectivos, el financiamiento participativo financiero y el mercado de productos. Además, vigila que las empresas e intermediarios sujetos a su supervisión cumplan la legislación vigente, promueve el desarrollo del mercado de capitales y exige la divulgación oportuna de información relevante para fortalecer la transparencia y la confianza de los inversionistas.

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Recomendaciones para evitar fraudes por internet

Los especialistas en ciberseguridad coinciden en que gran parte de las estafas actuales se apoya en técnicas de ingeniería social. Por ello, recomiendan desconfiar de mensajes inesperados que soliciten datos personales, contraseñas, códigos de verificación o pagos urgentes, incluso cuando aparenten provenir de una entidad pública o de una institución financiera. Antes de responder, es conveniente verificar la autenticidad de la comunicación mediante los canales oficiales.

También es importante revisar que el sitio web donde se ingresarán datos confidenciales corresponda al dominio oficial de la institución, cuente con el protocolo https y muestre el candado de seguridad en el navegador. A ello se suma la conveniencia de utilizar contraseñas diferentes para cada servicio, activar la autenticación en dos pasos y nunca compartir claves o códigos enviados por SMS o aplicaciones de seguridad. Expertos advierten que, con el avance de la inteligencia artificial, los delincuentes pueden crear mensajes, páginas e incluso imitaciones de voz e imagen cada vez más convincentes, por lo que verificar cualquier solicitud antes de proporcionar información financiera sigue siendo la mejor forma de reducir el riesgo de caer en un fraude.

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Los expertos en ciberseguridad señalan que muchas de las estafas actuales recurren a técnicas de ingeniería social. Foto: Mis Abogados