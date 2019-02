Dalbón aseguró que la Justicia argentina "está devaluada" y que "es una Justicia a la que no se le cree". Además, en lo que respecta a las causas en las que está involucrada la ex presidenta, afirmó que no cree en la resolución que tome la justicia. "Es una justicia corrupta a la que no le voy a creer si la condenan ni si la absuelven", indicó.