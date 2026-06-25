La Superintentencia de Administración Tributaria atendió a 15,362 contribuyentes guatemaltecos con jornadas móviles entre enero y mayo de 2026

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala lleva a cabo una jornada de servicios móviles bajo una carpa azul, con personal asistiendo a varios ciudadanos sentados en sillas plegables. (Sat Guatemala)

La Superintendencia de Administración Tributaria SAT atendió a 15,362 contribuyentes entre enero y mayo de 2026 mediante jornadas móviles en más de 70 municipios de Guatemala, al mismo tiempo que avanza en una modernización de su Agencia Virtual con declaraciones propuestas y una futura pasarela de pagos para facilitar el cumplimiento tributario voluntario y reducir errores en la presentación de obligaciones.

En ese período, según informo la SAT los usuarios realizaron 26,647 gestiones, sobre todo trámites vinculados con vehículos, actualización de datos en el Registro Tributario Unificado, asignación o solicitud del Número de Identificación Tributaria, impresión de boletas para pagar impuestos y orientación tributaria. La expansión territorial forma parte del Plan Estratégico Institucional de la entidad.

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La Superintendencia de Administración Tributaria distribuyó esas jornadas de acuerdo con el comunicado de prensa, en las cuatro regiones del país. En la región central llegó a puntos de Guatemala, El Progreso, Chimaltenango y Sacatepéquez; en occidente, a municipios de Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá y Huehuetenango.

La atención móvil se extendió de Guatemala a Retalhuleu

En la región nororiente, la cobertura incluyó municipios de Izabal, Jalapa, Petén, Zacapa, Baja Verapaz, Alta Verapaz y Chiquimula. En la región sur, los servicios se trasladaron a localidades de Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu.

Entre los lugares visitados figuran Paseo La Sexta, CENSAT, Pasos y Pedales, Mixco y Villa Nueva, además de municipios como San José Poaquil, Patzún, Zacualpa, Joyabaj, Malacatán, Panajachel, El Estor, Puerto Barrios, Livingston, Mataquescuintla, San Luis, Cabañas, Jocotán, Puerto San José, Mazatenango, Champerico y Retalhuleu.

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Cuatro hombres con uniformes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) posan frente a una unidad móvil de la institución en un espacio público. (Sat Guatemala)

Ese despliegue presencial convive con una oferta digital que la SAT presenta como parte de una nueva etapa de fortalecimiento institucional para el período 2026-2030. El objetivo, según la entidad, es no limitarse a trasladar formularios al entorno digital, sino simplificar el ciclo tributario completo, desde la preparación de la declaración hasta el pago de los impuestos.

La Agencia Virtual concentra una parte central de ese cambio. Allí el contribuyente puede actualizar datos, generar el RTU digital, revisar omisos, consultar vehículos y realizar pagos.

También están disponibles los Libros Electrónicos para el registro automático de compras y ventas de pequeños contribuyentes, y el Verificador Integrado para consultar la situación tributaria, los omisos y el estado de documentos. A eso se suma la aplicación de Factura Electrónica en Línea y canales de asistencia unificados.

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La Agencia Virtual incorporará declaraciones propuestas y pagos con tarjeta

Uno de los cambios anunciados es la incorporación progresiva de declaraciones dentro de la Agencia Virtual. La plataforma identifica información básica del usuario, como el NIT, el nombre o razón social, la afiliación tributaria y el período impositivo, con el fin de eliminar pasos repetitivos y facilitar la presentación de obligaciones.

La SAT también prevé declaraciones propuestas elaboradas a partir de información disponible en sus sistemas institucionales, entre ellos la Factura Electrónica en Línea y los documentos aduaneros. Esos datos estarán relacionados con operaciones del contribuyente, en especial débitos, créditos y movimientos registrados en herramientas digitales de la administración tributaria.

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El esquema busca que cada usuario encuentre información previamente estructurada para revisar, confirmar o ajustar su declaración. La entidad sostiene que ese mecanismo reduce errores de digitación, mejora la calidad de la información declarada y aporta mayor certeza sobre las operaciones registradas.

La institución aclara que ese modelo no sustituye la responsabilidad del contribuyente en la determinación de su obligación tributaria. Una vez revisada, aceptada y presentada válidamente, la declaración queda atribuida al usuario bajo su responsabilidad legal, y si existen omisiones, diferencias o discrepancias, la SAT podrá promover acciones de revisión, conciliación o verificación.

La modernización también contempla la delegación segura de permisos para que asesores, contadores o auditores generen, consulten o apoyen la gestión de declaraciones. La intención es ordenar y hacer trazable la administración de las obligaciones tributarias.

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Otro cambio previsto es una nueva pasarela de pagos para tarjetas de crédito y débito, nacionales e internacionales. Estará disponible para obligaciones de alto uso e impacto, incluidos impuestos gestionados desde la Agencia Virtual y algunos formularios de Declaraguate.