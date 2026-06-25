Mayer, de Arcap: “Antes los emprendedores tenían que esconder que eran argentinos, ahora lo están pudiendo decir”

El ejecutivo se refirió a las posibilidades que tienen los emprendedores argentinos para captar mas inversiones en un contexto de macroeconomía estable y reglas claras

“Antes los emprendedores tecnológicos tenían que esconder que eran argentinos o los ingresos que tenían en la Argentina. Ahora lo están pudiendo decir." Con esa frase, Mariano Mayer, presidente de Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap), resumió en Infobae en Vivo el cambio más concreto que percibe en el ecosistema emprendedor local tras años de inestabilidad macroeconómica.

La frase sintetiza un giro que, según el referente del sector, tiene raíces concretas: mayor estabilidad macroeconómica, reglas de juego más claras y la eliminación progresiva de restricciones cambiarias que durante años penalizaron a los proyectos con base local. “Si tenés alta inflación, muchas restricciones cambiarias o reglas de juego poco claras, al mismo nivel de talento, compitiendo contra un emprendedor de Colombia, Brasil u otro país, ya arrancás perdiendo, por más que sean igual de talentosos y que en números teóricos tengan el mismo nivel de ingresos", explicó. “Ahora que hay más estabilidad, empiezan a ver cómo está más equilibrada la cancha”.

PUBLICIDAD

Mayer se mostró optimista respecto al momento que atraviesa el ecosistema. “Estamos entusiasmados con el interés que hay por parte de los inversores”, dijo. Y detalló qué es lo primero que miran cuando se sientan a analizar una oportunidad en el país: “Lo que preguntan los inversores, principalmente, es si hay o no talento. Se pueden matizar el resto de las cosas, pero si no hay talento, no se fijan”, remarcó.

En ese punto, dijo, Argentina no tiene déficit. “Hay talento y hay un flujo compuesto por nuevas camadas que tienen vocación de crecer y no solamente quedarse en el mercado argentino, sino expandirse en América Latina y Estados Unidos“, afirmó. El talento argentino, según Mayer, no es una novedad para el mundo inversor, pero hoy pesa más que antes: “El talento argentino se destaca. Desde hace muchos años llamaba la atención, pero hoy lo hace mucho más”.

PUBLICIDAD

El presidente de Arcap describió además un ecosistema que se renueva por capas generacionales. “Siguen apareciendo nuevas camadas de emprendedores que están buscando resolver problemas con talento y tecnología en las distintas cadenas de valor: ya sea acceso al financiamiento para las personas que no lo tienen, educación, capacitación, salud”, enumeró. “Hay una buena camada de emprendedores que se suma a las anteriores, que ya se destacaban, y eso ha generado muchísimo interés”.

Dos velocidades de inversión

No todos los proyectos se deciden al mismo ritmo, y Mayer trazó una distinción entre dos tipos de inversores. “Hay algunos proyectos de inversión que son decisiones más chicas económicamente y más fáciles, donde si bien hay un análisis de en qué país están funcionando, ya son proyectos globales con lo cual el riesgo de Argentina es menor; entonces la toma de decisión es más rápida", explicó.

PUBLICIDAD

En el otro extremo del espectro, el panorama es diferente. “En el caso de otros proyectos, que demandarían una inversión de USD 5.000 o USD 10.000 millones, ahí sí son proyectos de análisis larguísimo donde entra mucho más en juego el riesgo país, la estabilidad, las reglas de juego, y esos inversores requieren más”, señaló. Aun así, el titular de Arcap ve movimiento: “Vemos un proceso que van avanzando con sus análisis. En algunos sectores ya están tomando decisiones, en otros no”.

En ese contexto, el marco regulatorio también entra en la ecuación. “La aprobación del RIGI y la media sanción al Super RIGI es súper positiva porque mejora el marco regulatorio y acelera el proceso de confianza", afirmó Mayer. Y aunque esos regímenes no alcanzan directamente a las startups, el impacto llega igual por otra vía: “En la medida que algunos sectores crezcan, como la energía, la minería, el agro, empiezan a mirar a los costados porque necesitan innovación; entonces requieren de emprendedores con los cuales puedan trabajar”.

PUBLICIDAD

Para ilustrar ese derrame, Mayer recurrió a un ejemplo concreto del interior del país. “Unos emprendedores sanjuaninos, una empresa que se llama Infocontrol, empezaron a hacer el manejo de papeles de las empresas mineras. Anteriormente era sumamente analógico, por lo que empezaron a digitalizarlo, les fue bien en San Juan, les terminaron comprando la empresa y ahora se lo llevaron a brindar servicios a mineras de todo el mundo”, relató.

El caso condensa, según el presidente de Arcap, la lógica que puede replicarse en distintos sectores de la economía real: “Por supuesto que hay un derrame a toda la cadena de valor, pero también lo hay en la tecnología y eso impacta en los emprendedores tecnológicos”.

PUBLICIDAD

Desde Arcap, agregó Mayer, el foco está puesto precisamente en ese segmento: “Invertimos en emprendedores y en pymes que están muy atentos a todo este crecimiento y a las oportunidades para resolver problemas a la industria”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.