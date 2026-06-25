Deportes

Los cambios que ensayó Scaloni en el entrenamiento de Argentina para enfrentar a Jordania: el posible equipo

El entrenador evalúa darle descanso a la mayoría de los titulares para afrontar el último partido del grupo el próximo sábado en Dallas

Guardar
Google icon
Lionel Scaloni afina detalles para el último partido de la Selección en el Grupo J ante Jordania (REUTERS/Hannah Mckay)
Lionel Scaloni afina detalles para el último partido de la Selección en el Grupo J ante Jordania (REUTERS/Hannah Mckay)

La selección argentina volvió a entrenarse en Kansas City de cara al partido del próximo sábado (23 horas) en el estadio AT&T de Dallas ante Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con la tranquilidad de haber conseguido el primer puesto de la zona para afrontar los 16avos de final en Miami, Lionel Scaloni evaluó distintas alternativas para definir al equipo titular.

El principal foco está puesto en la rotación del equipo para darle descanso a los habituales titulares pensando en el primer duelo eliminatorio del próximo viernes 3 de julio. Lionel Messi, máximo goleador del equipo y de la historia de los Mundiales, jugaría algunos minutos, pero no sería de la partida. En su lugar podría debutar Nicolás Paz, el talentoso jugador de 21 años nacido en España que eligió jugar para Argentina. De acuerdo a lo que ensayó el técnico argentino, los arqueros que participaron de los trabajos con el equipo fueron Juan Musso y Gerónimo Rulli, pero quien atajará ante Jordania será Emiliano Dibu Martínez.

PUBLICIDAD

En la defensa se vería la mayor cantidad de cambios, ya que Cristian Cuti Romero terminó con molestias físicas en su rodilla derecha a los 55 minutos del partido contra Austria. La tranquilidad es que el defensor del Tottenham no tiene ninguna lesión. “Es el (ligamento) colateral medio que me molesta bastante, pero nada, voy a jugar”, dijo el campeón del mundo en la zona mixta de la que participó Infobae. En su lugar reaparecería Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez le dejaría su lugar a Marcos Senesi, quien fue convocado a último momento por la baja de Leonardo Balerdi.

De acuerdo con lo practicado esta mañana, en la mitad de cancha se esperan más variantes con las salidas de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul. Mientras que en la delantera, además de Messi, podrían dejar su lugar Thiago Almada y Lautaro Martínez.

PUBLICIDAD

Lionel Messi entrena con la selección argentina en la previa al partido frente a Jordania (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
Lionel Messi entrena con la selección argentina en la previa al partido frente a Jordania (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

En cuanto a la probable alineación inicial para enfrentar al elenco jordano, Scaloni piensa en Dibu Martínez en el arco. En la defensa, Gonzalo Montiel ocuparía el lateral derecho (Nahuel Molina sería preservado para el partido de 16avos de final), como marcadores centrales estarían Otamendi junto a Senesi y por la izquierda volvería al 11 inicial Nicolás Tagliafico para tomar ritmo de juego, en reemplazo de Facundo Medina.

La rotación seguiría en la mitad de cancha con el ingreso como titular de Leandro Paredes, quien había jugado sus primeros minutos en el segundo tiempo ante Austria y le dio el pase a Messi para el tanto decisivo. Al lado del jugador de Boca Juniors estarían Giovanni Lo Celso o Valentín Barco, Exequiel Palacios y Giuliano Simeone. En la parte ofensiva asoman como posibilidades los ingresos de Julián Álvarez, que estaría acompañado de Nico Paz o el Flaco José Manuel López.

El equipo argentino realizará un nuevo entrenamiento en Kansas City durante la mañana del jueves y, luego del almuerzo, partirá hacia Dallas, ciudad donde disputará el partido ante Jordania en el estadio AT&T de Arlington. Antes del encuentro, está prevista una conferencia de prensa con Lionel Scaloni y un jugador, programada para las 20.45 de Argentina.

Lionel Scaloni da indicaciones en el duelo Argentina-Austria por el Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Lionel Scaloni da indicaciones en el duelo Argentina-Austria por el Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El posible equipo para enfrentar a Jordania

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovanni Lo Celso o Valentín Barco; Nico Paz o José López y Julián Álvarez.

Las posiciones de los grupos del Mundial 2026

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Argentina Mundial 2026CopaMundial2026Lionel ScaloniLionel MessiEmiliano Martínez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: los jugadores salieron a la cancha y en minutos comienza el partido

La Tri necesita imponerse ante el conjunto europeo en Nueva Jersey para soñar con un boleto a los 16avos de final

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: los jugadores salieron a la cancha y en minutos comienza el partido

Messi se buscó en un paquete de figuritas: la frase en tercera persona que hizo furor en las redes

El capitán argentino protagonizó una escena distendida tras la victoria frente a Austria, cuando aceptó participar de un desafío y sorprendió con una respuesta espontánea que disparó las risas

Messi se buscó en un paquete de figuritas: la frase en tercera persona que hizo furor en las redes

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El conjunto guaraní buscará imponerse ante los oceánicos para acceder a los 16avos de final

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El hilarante cruce “a las piñas” de Dibu Martínez con sus compañeros tras fallar en un ejercicio de la Selección: “Ayudame un poco”

El arquero terminó rodeado tras dejar caer la pelota y respondió “parándose de manos”. Y le dio pie a un ida y vuelta en las redes sociales

El hilarante cruce “a las piñas” de Dibu Martínez con sus compañeros tras fallar en un ejercicio de la Selección: “Ayudame un poco”

Christian Pulisic vuelve al equipo y Estados Unidos busca cerrar el grupo con puntaje ideal ante Turquía

Con el liderato del Grupo D asegurado, el equipo de Mauricio Pochettino juega en Los Ángeles sin impacto en la tabla, pero con la mira en los dieciseisavos de final

Christian Pulisic vuelve al equipo y Estados Unidos busca cerrar el grupo con puntaje ideal ante Turquía

DEPORTES

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: los jugadores salieron a la cancha y en minutos comienza el partido

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: los jugadores salieron a la cancha y en minutos comienza el partido

Messi se buscó en un paquete de figuritas: la frase en tercera persona que hizo furor en las redes

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El hilarante cruce “a las piñas” de Dibu Martínez con sus compañeros tras fallar en un ejercicio de la Selección: “Ayudame un poco”

Christian Pulisic vuelve al equipo y Estados Unidos busca cerrar el grupo con puntaje ideal ante Turquía

TELESHOW

El mensaje de Gloria Carrá luego de la denuncia de Cecilia Ce: “Me solidarizo con las mujeres que atravesamos situaciones de violencia”

El mensaje de Gloria Carrá luego de la denuncia de Cecilia Ce: “Me solidarizo con las mujeres que atravesamos situaciones de violencia”

Ekaterina Ojeda, de desconocida a aliada de Wanda Nara en medio del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi

El mensaje de Luisana Lopilato para su hijo Noah tras un logro escolar clave: “Siempre voy a estar a tu lado”

El romántico mensaje de Ángela Torres a su novio Marcos Giles por su cumpleaños: “Te merecés el cielo y más”

Fernando Marín y el Mundial 78 desde adentro: futbol, dictadura y periodismo en la primera estrella de la Selección

INFOBAE AMÉRICA

En plena ola de calor en Europa, hay museos que se ofrecen como “refugio”, otros cierran y algunos cambian sus horarios

En plena ola de calor en Europa, hay museos que se ofrecen como “refugio”, otros cierran y algunos cambian sus horarios

Costa Rica confirma gripe aviar en un ave silvestre en Puntarenas

La Superintentencia de Administración Tributaria atendió a 15,362 contribuyentes guatemaltecos con jornadas móviles entre enero y mayo de 2026

El Gobierno de Guatemala lanza el proyecto Impulso l Trabajo Decentepara ampliar el empleo formal

El Salvador: La FESFUT confirma el interés del Atlético Balboa por comprar la categoría del Hércules