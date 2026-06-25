Los cambios que ensayó Scaloni en el entrenamiento de Argentina para enfrentar a Jordania: el posible equipo

Lionel Scaloni afina detalles para el último partido de la Selección en el Grupo J ante Jordania (REUTERS/Hannah Mckay)

La selección argentina volvió a entrenarse en Kansas City de cara al partido del próximo sábado (23 horas) en el estadio AT&T de Dallas ante Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con la tranquilidad de haber conseguido el primer puesto de la zona para afrontar los 16avos de final en Miami, Lionel Scaloni evaluó distintas alternativas para definir al equipo titular.

El principal foco está puesto en la rotación del equipo para darle descanso a los habituales titulares pensando en el primer duelo eliminatorio del próximo viernes 3 de julio. Lionel Messi, máximo goleador del equipo y de la historia de los Mundiales, jugaría algunos minutos, pero no sería de la partida. En su lugar podría debutar Nicolás Paz, el talentoso jugador de 21 años nacido en España que eligió jugar para Argentina. De acuerdo a lo que ensayó el técnico argentino, los arqueros que participaron de los trabajos con el equipo fueron Juan Musso y Gerónimo Rulli, pero quien atajará ante Jordania será Emiliano Dibu Martínez.

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En la defensa se vería la mayor cantidad de cambios, ya que Cristian Cuti Romero terminó con molestias físicas en su rodilla derecha a los 55 minutos del partido contra Austria. La tranquilidad es que el defensor del Tottenham no tiene ninguna lesión. “Es el (ligamento) colateral medio que me molesta bastante, pero nada, voy a jugar”, dijo el campeón del mundo en la zona mixta de la que participó Infobae. En su lugar reaparecería Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez le dejaría su lugar a Marcos Senesi, quien fue convocado a último momento por la baja de Leonardo Balerdi.

De acuerdo con lo practicado esta mañana, en la mitad de cancha se esperan más variantes con las salidas de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul. Mientras que en la delantera, además de Messi, podrían dejar su lugar Thiago Almada y Lautaro Martínez.

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Lionel Messi entrena con la selección argentina en la previa al partido frente a Jordania (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

En cuanto a la probable alineación inicial para enfrentar al elenco jordano, Scaloni piensa en Dibu Martínez en el arco. En la defensa, Gonzalo Montiel ocuparía el lateral derecho (Nahuel Molina sería preservado para el partido de 16avos de final), como marcadores centrales estarían Otamendi junto a Senesi y por la izquierda volvería al 11 inicial Nicolás Tagliafico para tomar ritmo de juego, en reemplazo de Facundo Medina.

La rotación seguiría en la mitad de cancha con el ingreso como titular de Leandro Paredes, quien había jugado sus primeros minutos en el segundo tiempo ante Austria y le dio el pase a Messi para el tanto decisivo. Al lado del jugador de Boca Juniors estarían Giovanni Lo Celso o Valentín Barco, Exequiel Palacios y Giuliano Simeone. En la parte ofensiva asoman como posibilidades los ingresos de Julián Álvarez, que estaría acompañado de Nico Paz o el Flaco José Manuel López.

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El equipo argentino realizará un nuevo entrenamiento en Kansas City durante la mañana del jueves y, luego del almuerzo, partirá hacia Dallas, ciudad donde disputará el partido ante Jordania en el estadio AT&T de Arlington. Antes del encuentro, está prevista una conferencia de prensa con Lionel Scaloni y un jugador, programada para las 20.45 de Argentina.

Lionel Scaloni da indicaciones en el duelo Argentina-Austria por el Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El posible equipo para enfrentar a Jordania

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovanni Lo Celso o Valentín Barco; Nico Paz o José López y Julián Álvarez.

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Las posiciones de los grupos del Mundial 2026