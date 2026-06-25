Mexicana ‘arma’ protesta en Berlín contra planta de amoniaco en Topolobampo: “Hagamos que el mundo se entere”

Una joven mexicana protestó en Berlín contra la construcción de la planta de amoniaco en Ohuira. | Instagram lazupiceno

La indignación por la construcción de una planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, ya traspasón fronteras luego de que una joven bióloga mexicana inició una protesta en Berlín, Alemania, en contra del proyecto a cargo de la empresa suiza-alemana Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

En su cuenta de Instagram, Lazuli Piceno, bióloga mexicana que reside en Berlín, publicó una serie de videos sobre cómo comenzó “su luchita” para que en Europa se enteren de lo que pasa en Sinaloa.

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En dicha grabación se ve a la joven parada en medio de la plaza de la Puerta de Brandeburgo, sisteniendo un cartel con la leyenda: “¿Dinero alemán está destruyendo la naturaleza en México? Descúbrelo aquí“, junto a un código QR, que lleva a una documento con la explicación.

La bióloga explicó que el proyecto representa un riesgo para la biodiversidad de la bahía de Topolobampo y cuestionó que una obra de este tipo se instale con financiamiento y tecnología extranjera.

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“Desde Alemania estoy haciendo mi luchita por México para que la gente de acá se entere qué está pasando en Sinaloa, porque no es justo que el dinero de otros países valga más que la vida en México”, expresó en un video.

Señaló que la planta de amoniaco sería la más grande de Latinoamérica y subraya que en países europeos existen regulaciones ambientales más estrictas que impiden la instalación de proyectos similares.

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“¿Por qué no lo hacen en su país? Porque ellos sí tienen regulaciones ambientales estrictas. Saben el riesgo para la vida que tiene un proyecto así. La verdad, no solo culpo a Alemania, es el gobierno mexicano quien lo permite.”

Mexicanos en Alemania se unen a protesta

A pocos días de iniciar su protesta, Lazuli compartió que decenas de mexicanos residentes en Alemania decidieron sumarse a la causa. Varios de ellos acudieron vestidos con trajes típicos para visibilizar la presencia mexicana y reforzar el mensaje.

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La protesta se transformó en una acción colectiva, en la que la unión y el sentido de comunidad fueron el motor principal.

“Hoy mexicanos que viven en Alemania se reunieron para sumarse a la voz de la bahía de Topolobampo. Se unieron para defender la vida, sus comunidades y el futuro de un ecosistema único”, relató.

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Lazuli resalta la importancia ambiental de la bahía de Topolobampo. A partir de su experiencia como investigadora en campo, describe la riqueza natural que sostiene este sistema.

Observó que la bahía alberga extensas zonas de manglar que funcionan como áreas de crianza y protegen la biodiversidad local.

“Esta bahía no es un área degradada sin valor ecológico. Alberga extensiones importantes de manglar que funcionan como zonas de crianza.

Forman un ecosistema que sigue siendo funcional y productivo. No podemos dejar que muera”, advierte.

El mensaje busca trascender fronteras y aprovechar el contexto internacional

La protesta en Berlín busca alertar sobre los riesgos ambientales antes de que la planta de amoniaco entre en operaciones.

Según Lazuli, el proyecto apenas cuenta con cimientos y la obra aún no está terminada, lo que mantiene abierta la posibilidad de frenar su avance.

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“La planta de amoníaco que amenaza la bahía de Ohuira todavía no opera. Lo que existe hoy son cimientos. Eso significa que aún estamos a tiempo de alzar la voz.”

La estrategia de la movilización incluye aprovechar la atención internacional generada por el mundial de futbol y la popularidad de la selección alemana.

El objetivo es que el mensaje sobre Topolobampo llegue a más personas y que la defensa ambiental trascienda el ámbito local.

“Comparte información, habla del tema y escribe en las redes sociales de los jugadores. Que sepan que una bahía llena de vida necesita ser defendida. Y no olvides firmar la petición”, concluye Lazuli, quien insiste en que la acción colectiva puede marcar la diferencia cuando las autoridades no responden.

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