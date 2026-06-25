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Una de las figuras de España le abrió las puertas del Barcelona a Julián Álvarez: “Es un jugador que me encanta”

Desde la concentración de La Roja en el Mundial 2026, Pedri sostuvo que el ex delantero de River es “uno de los mejores”. Además, elogió a la generación campeona de 2010 y analizó el partido ante Uruguay, rival que necesita ganar para seguir con vida en el Grupo H

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El futbolista Pedri González se refirió a la posibilidad de que Julián Álvarez fiche por el Barcelona en medio de una escandalosa pelea con el Atlético Madrid por su salida

Desde la concentración de la selección española en el Mundial 2026, el centrocampista del FC Barcelona, Pedri González, fue consultado por la posibilidad de que el delantero del Atlético Madrid y la selección Argentina, Julián Álvarez, que se vista de azulgrana y su respuesta no dejó lugar a dudas.

"Julián es un jugador que me encanta y siempre he dicho que me gusta que los mejores estén en el Barça“, afirmó Pedri en una entrevista para TVE. El mediocampista nacido en Canarias añadió: “Tienen que pasar muchas cosas para que suceda. No quiero meterme en cosas del club. Ojalá se pueda dar ese fichaje, sería bienvenido”.

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Las palabras del centrocampista llegan en un momento en que el nombre de Álvarez agita el mercado de fichajes. El delantero manifestó públicamente su intención de abandonar el Atlético de Madrid en busca de nuevos “sueños”, y desde entonces los pretendientes se han multiplicado.

Entre todos ellos, el Barcelona aparece con fuerza: el club azulgrana ya prepara una segunda oferta tras ver rechazada la primera a finales de mayo.

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Pedri González respaldó la llegada de Julián Álvarez al Barcelona desde la concentración de la selección española en el Mundial 2026 (REUTERS/Juan Medina)
Pedri González respaldó la llegada de Julián Álvarez al Barcelona desde la concentración de la selección española en el Mundial 2026 (REUTERS/Juan Medina)

Pedri, consciente de la sensibilidad del asunto, fue cuidadoso al separar su opinión personal de la planificación deportiva del club. “No me quiero meter en asuntos del club ni en los de otro jugador”, aclaró ante TVE, aunque su posición sobre el atacante argentino quedó expuesta con total claridad. Esa distinción entre lo institucional y lo personal marcó el tono de sus declaraciones sobre el tema.

El contexto en el que se produce la entrevista no es menor. España llega al duelo ante Uruguay con el ánimo reforzado tras la victoria ante Arabia Saudita, un resultado que disipó las dudas que había dejado el empate inicial frente a Cabo Verde. “Queríamos que llegase el partido para tener ya una victoria y que la gente esté más tranquila”, reconoció Pedri.

El centrocampista también avisó de que Uruguay será un rival exigente por su intensidad y competitividad, con mucho en juego para los sudamericanos.

A nivel colectivo, Pedri dejó clara la filosofía del equipo: “Cuando nosotros tenemos el balón, dominamos a cualquier selección”. Una frase que resume la confianza del grupo en su propio estilo y que conecta directamente con uno de los ejes de la entrevista: la comparación con la selección española campeona del mundo en 2010.

El centrocampista canario se pronunció sobre el mercado de fichajes, su posición favorita en el campo y las comparaciones con la generación campeona de 2010 (Reuters/Brett Davis)
El centrocampista canario se pronunció sobre el mercado de fichajes, su posición favorita en el campo y las comparaciones con la generación campeona de 2010 (Reuters/Brett Davis)

El canario elogió a aquella generación por su calidad y capacidad de asociación, pero también marcó distancias. “Creo que el fútbol ha cambiado mucho en cómo lo hacían ellos. Tenían un juego espectacular, se asociaban muy bien, tenían gente de mucha calidad”, señaló.

Aun así, encontró un punto de unión entre ambas épocas: “Las similitudes, sobre todo, son que venimos de ganar una Eurocopa, como lo hicieron ellos, y ojalá podamos hacer lo que hicieron”, declaró ante TVE.

A nivel individual, Pedri también habló de su rol dentro del esquema de Luis de la Fuente. Aunque reconoció su versatilidad en el centro del campo, dejó claro cuál es la posición en la que rinde mejor: “Cuando juego de ‘8’ me siento mejor, toco más balón y estoy pendiente del juego todo el rato”. Al mismo tiempo, subrayó que se adaptará a lo que el técnico necesite.

El partido entre Uruguay y España está programado para el viernes en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara (México) a las 21. El encuentro define la cima del Grupo H: La Roja llega como líder con cuatro puntos tras el empate ante Cabo Verde y la victoria por 4-0 sobre Arabia Saudí, mientras que Uruguay suma dos unidades —producto de dos empates— y necesita ganar para aspirar a clasificar entre los mejores. En simultáneo, Cabo Verde y Arabia Saudí se miden en Houston, lo que convierte a la jornada en una doble definición con varios escenarios abiertos.

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