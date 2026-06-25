Messi se buscó en un paquete de figuritas: la frase en tercera persona que hizo furor en las redes

Lionel Messi se buscó a sí mismo en un paquete de figuritas

Una de las perlitas que dejó el paso de la selección argentina por la zona mixta tras la victoria sobre Austria surgió cuando Lionel Messi se detuvo ante los micrófonos con la clasificación ya asegurada. El capitán venía de otra noche destacada, con dos goles que confirmaron el primer puesto del grupo -y estiraron su récord como máximo goleador en la historia de los Mundiales, luego de haber marcado tres tantos en el debut ante Argelia-. En ese clima, a Leo le propusieron abrir un paquete de figuritas con la expectativa de encontrarse a sí mismo, lo que generó una reacción espontánea y dejó una frase en tercera persona.

El episodio se remonta al estreno de la Scaloneta frente a Argelia, cuando el periodista y presentador Andy Kusnetzoff se acercó al capitán y le dio un sobre de figuritas para que buscara su propia imagen de colección: “Le dije a mi jefe que si me toca Messi me quedo todo el Mundial”, le explicó.

PUBLICIDAD

En aquella ocasión, el paquete contenía únicamente figuritas del astro. “Naa, daalee”, soltó Messi entre risas, mientras sostenía las imágenes con su nombre.

La idea se repitió el lunes, luego del triunfo ante los austríacos con el que la Selección selló el pase a la próxima instancia. Esta vez, luego de responder algunas preguntas formales sobre el partido y el rendimiento del equipo, la Pulga expresó: “Intentamos parar a hablar con todos, pero son un montón y es difícil. Estoy feliz por cómo se dieron los dos partidos, sobre todo por la victoria, por haber conseguido los seis puntos, clasificar y hacerlo en el primer lugar. Era uno de los primeros objetivos, ahora a pensar en lo que se viene”.

PUBLICIDAD

Tras esas palabras, Andy Kusnetzoff retomó la cábala de las figuritas y le propuso al rosarino volver a abrir un sobre: “Si me toca Messi sigo uno más”.

Leo, sonriendo, tomó el paquete, pero esta vez no lo abrió. Rápido, respondió: “Me toca Messi y no abro más”, y se alejó entre risas mientras el resto de la prensa compartía la escena.

PUBLICIDAD

El capitán en la última práctica con la Selección (Reuters/Denny Medley)

Messi viene de vivir un día especial: este miércoles celebró sus 39 años en la concentración con el plantel albiceleste y al final de la jornada en el búnker de Kansas retribuyó todo el afecto que recibió.

“Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más”, escribió en un posteo en Instagram.

PUBLICIDAD

“Gracias a mi familia y a mis amigos, que están siempre. Y gracias a mis compañeros por este regalo tan especial. Es un placer enorme vivir todo esto y poder compartirlo junto a ustedes. Es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado”, agregó.

La selección argentina le celebró el aniversario a Leo con una sorpresa organizada por sus compañeros durante la concentración: después de la práctica y del almuerzo, cada futbolista recibió una remera con una foto individual junto al capitán, en una jornada que el rosarino cerró con un mensaje de agradecimiento a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y a quienes lo saludaron desde Argentina y desde otros países. El ídolo añadió el video con el obsequio y en pocos minutos reunió más de un millón de “Me gusta”.

PUBLICIDAD