El pedido de la ex presidenta y la respuesta judicial llegan en momentos en que el Gobierno activó un Decreto de Necesidad y Urgencia sobre la extinción de dominio, que todavía no fue analizado en el Congreso. En esa iniciativa se dispone que se podrá proceder al decomiso si un juez pide el embargo de los bienes de un acusado, sin necesidad de que haya condena. Sin embargo, no es eso lo que se discutió en Comodoro Py.