– Justamente, tendría que haber roto la provincia de Buenos Aires. La única posibilidad de superar esta hipertrofia es reducir el tamaño. Si la dividís en tres, incluso también tendrá mejores condiciones de pelear mejor la coparticipación. Ahora no hay manera de que las otras provincias le permitan una distribución equitativa, porque los demás gobernadores tienen el incentivo de defender sus provincias, con lo que terminan naturalmente perjudicando a la provincia de Buenos Aires, no por malos, por racionales. No hay perversión, lo que es perverso es el sistema. En la gestión de Cambiemos tienen muy claro la situación. El ministro Hernán Lacunza conoce perfectamente el problema, hay clara conciencia de lo ingobernable que es, de que no hay nada más contrastante que el conurbano y los distritos rurales. En el medio, están las grandes ciudades como Mar del Plata y Bahía Blanca. La Provincia es tan heterogénea que se torna imposible la representación común. Lo que beneficia el campo no beneficia a la ciudad, y a la inversa. Y eso se ve claramente por los medios de comunicación. En cada provincia hay un solo diario importante. En Buenos Aires está El Día de La Plata, que es de esa ciudad, no de la Provincia, los diarios de Mar del Plata, de Bahía Blanca, de Junín. Y el que vive en Vicente López se informa por los medios nacionales. La ficción del vecino bonaerense, es una ficción, no hay vecindad posible.