En la entrevista intimista que le hizo el asesor presidencial Alejandro Rozichner ayer por la tarde dijo "no me siento de 60, me está costando asumir ese dígito, porque cuando mi viejo cumplió 60 tengo patente que yo decía 'qué viejo está'". Sin ocultar el sentimiento contrariado dijo que "no me siento de 60, no me siento como pensé que era llegar a los 60, estoy cuestionándome un montón de cosas, no sé si no quiero asumir mi edad, no sé si esto es un problema o es algo positivo". Y reconoció que "es algo bastante confuso, como no me fueron los 50".