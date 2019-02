7. "El futuro político de Vidal no depende de Cambiemos ni de una buena gestión. No hay buena gestión posible en esa provincia. Todo lo que tenemos es degradación año tras año en educación, degradación año tras año en sistema de seguridad. Aunque echen policías, no hay posibilidad de tener una buena policía porque no están dadas las condiciones materiales. Lo único que por un momento mejoró es la infraestructura, las obras públicas, hasta la crisis del año pasado cuando se paró todo".