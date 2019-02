"Es una inercia. Es muy fácil deteriorar la calidad del servicio cuando uno genera condiciones por fuera el marco regulatorio. Recuperarlo no es sencillo", afirmó el ex funcionario. "En 2015, los argentinos subsidiamos a Edenor y Edesur con 10.000 millones de pesos para pagar sueldos, no para pagar el servicio. Pagábamos el 10% de lo que costaba generar energía eléctrica", subrayó.