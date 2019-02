Malcorra estuvo poco más de un año y medio en la gestión. Desde la Cancillería, el Gobierno la candidateó para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas, una organización liderada por hombres. Malcorra perdió frente a Antonio Guterres y atribuyó su derrota a una cuestión de género: "Me parece que todavía no hay suficiente conciencia. Hay una sensación de que no sé por qué las mujeres todavía no estamos en condiciones de manejar esa institución", opinó. Y demostró estar convencida de que el sexo pesó: "No es una oportunidad perdida por mí como persona, porque éramos siete mujeres compitiendo y la decisión fue que no fuera una mujer, no me cabe ninguna duda".