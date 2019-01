Aquí fue cuando el mandatario resaltó la postura de la Argentina en general y de Jujuy en particular para los bolivianos: "Actualmente cuenta con una de las poblaciones de inmigrantes más numerosas en nuestro país. Efectivamente, no solo recibimos al pueblo boliviano, sino que le damos cobijo, suelo, tierra, trabajo, educación, salud, en definitiva: VIDA. De eso se trata señor Presidente: de la VIDA, que Ud. y su Gobierno no llegan a comprender ni alcanzan a dimensionar".