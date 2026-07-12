Domiciliario de Barranquilla terminó sobre el techo de un vehículo por un pedido, conductora se defendió en redes: “Eso es una pandilla”

Un video captó el momento en que un repartidor terminó sobre el capó de una camioneta en Barranquilla, tras una violenta discusión con la conductora por el pago de un pedido. El incidente, que generó la intervención de la policía y la reacción de moteros y testigos, puso en evidencia la tensión creciente entre usuarios y domiciliarios de aplicaciones de entrega - crédito Barranquilla es tu ciudad / Facebook

El incidente ocurrido en el norte de Barranquilla donde un conflicto entre una conductora y un domiciliario terminó con el repartidor sobre el capó de un vehículo, ha desatado innumerables reacciones y discusiones en la ciudad.

Las imágenes del altercado rápidamente circularon en redes sociales, mostrando la magnitud del desencuentro y la tensión que se vivió en la vía pública.

Según se observó en el video, una camioneta de color vino tinto avanzó a mediana velocidad mientras un hombre con chaqueta naranja permaneció sobre el capó, golpeando el parabrisas con una mano. Diversos motociclistas rodearon el automóvil y se escucharon gritos de los testigos: “Quítale las llaves”, instaron algunos, intentando impedir que la conductora escapara del lugar. El ambiente se tornó más tenso cuando otros presentes sugirieron: “Espera hasta que venga la policía”.

PUBLICIDAD

La tarde que un desacuerdo por una entrega terminó con un domiciliario golpeando el parabrisas de una camioneta en Barranquilla, la discusión escaló rápidamente en plena vía pública y fue grabada por varios testigos. Las versiones enfrentadas entre la conductora y el repartidor reavivaron el debate sobre la seguridad y los conflictos en las entregas a domicilio - crédito Barranquilla es tu ciudad / Facebook

En medio de la confusión, el domiciliario reclama: “Me pasaste el carro por encima”, mientras un hombre con chaqueta negra se interpone en la puerta del conductor, bloqueando a la conductora. En ese momento, un patrullero de la policía interviene y solicita las versiones de los involucrados, aunque la tensión no disminuye.

Qué originó el conflicto entre el domiciliario y la conductora

La raíz de la disputa fue, según los protagonistas, un desacuerdo por el pago de un pedido realizado a través de una aplicación de entregas. El domiciliario sostuvo que el problema surgió cuando la conductora se negó a pagarle un segundo pedido, tras alegar que el primero había sido robado por otro repartidor.

PUBLICIDAD

“Yo tengo este pedido activo. Le entrego el pedido a la señora de la casa que la está cuidando a ella. No sé si es la mamá, la tía, no sé. Me dice: ‘Este pedido está pago’, y me cerró la puerta”, relató el trabajador.

Las disputas en plataformas de domicilio reflejan la falta de mecanismos efectivos para resolver conflictos entre usuarios y trabajadores - crédito Barranquilla es tu ciudad / Facebook

Por su parte, la mujer explicó en un video que publicó horas después: “Hago este video para aclarar algo que está pasando hoy, penoso, terrible, que pasó hoy con unos domiciliarios de DiDi”. Ella aseguró que en varias ocasiones ha sido víctima de fraudes por parte de repartidores en aplicaciones, relatando que “llegan a los lugares, toman foto y dicen que nadie recibió o que ya le recibieron”.

PUBLICIDAD

La conductora narró que el primer pedido fue cobrado a través de la tarjeta, pero nunca le fue entregado. Por eso, solicitó nuevamente el mismo producto, pero eligiendo pagar en efectivo. Según su testimonio, al llegar a casa, intentó explicar la situación al repartidor, pero él insistió en el cobro inmediato. “No te voy a pagar el pedido porque tengo que hablar con soporte, ¿okey?”, le dijo, y se subió de nuevo a su vehículo.

Cómo se desarrolló el altercado en la vía pública

La situación se tornó aún más caótica cuando, de acuerdo con la versión de la conductora, un grupo de repartidores llegó al conjunto residencial y comenzó a presionarla: “Él decidió llamar a su pandilla, porque eso es una pandilla, eso es un grupo delincuencial que hay con esos repartidores”, acusó. Aseguró que la rodearon y que uno de los presentes le ordenó al domiciliario: “Pártele la ventana”.

PUBLICIDAD

El enfrentamiento entre repartidores y clientes por pagos y entregas fallidas ya genera preocupación en Barranquilla y otras ciudades - crédito Barranquilla es tu ciudad / Facebook

En ese momento, la mujer intentó volver a su carro para llamar a la policía, pero el repartidor se posicionó detrás de su vehículo. “Ahora no vas a irte de aquí”, recordó que le dijeron. Al identificar una pequeña abertura, la conductora intentó avanzar y, según su versión, el domiciliario se subió al capó por la puerta trasera del lado del conductor: “Yo frené en la esquina cuando sentí que él, pues sentí el peso de la persona y frené y empezó a pegarle al panorámico”, relató.

Al detenerse, la situación escaló aún más: “Ya no eran ocho, ya eran como veinte, y empezaron todos a insultarme y a decirme un montón de cosas, que me estaba robando el pedido cuando yo no me estaba robando ningún pedido”. La mujer sostuvo que fue empujada y que le rompieron las pulseras, mientras la policía tardó en intervenir.

PUBLICIDAD

Reacciones en redes y versiones enfrentadas

El episodio no solo fue tema de conversación en la calle, sino también en las redes sociales, donde los usuarios compartieron opiniones y bromas sobre el incidente: “El nuevo capítulo de Rappi y furioso”, “Eche páguele el pollo al man y haga el reclamo que estoy seguro de que la app le responderá por el pedido”, y otros cuestionaron la actitud de los involucrados.