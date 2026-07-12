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Millonarios perdió su primer partido amistoso de pretemporada y los insultos llovieron contra Gustavo Serpa: “un personajillo de quinta”

Millonarios acumula cuatro nuevos jugadores para la Liga BetPlay II-2026, de los cuales dos son arqueros. Además regresó de préstamo en Europa, Daniel Ruiz

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El dirigente reconoció que el objetivo del club sigue siendo ganar la Copa Libertadores en algún momento. Crédito: Millonarios FC
Gustavo Serpa tendría conversaciones avanzadas para vender a Millonarios a un grupo empresarial estadounidense - crédito Millonarios FC

Millonarios abrió el segundo semestre con una derrota ante Universitario en Lima y dejó una imagen opaca antes del arranque de la Liga BetPlay 2026-II: perdió 2-0 en su primer amistoso de pretemporada, probó a varios refuerzos y terminó con la expulsión de Rodrigo Contreras en los minutos finales.

El resultado se definió en el tramo final del partido y expuso un problema que ya había aparecido en el primer semestre: la fragilidad cuando atacan la espalda de los centrales. José Rivera marcó los dos goles del equipo peruano y resolvió el encuentro en el Estadio Monumental.

El club capitalino les dio minutos a Javier Burrai, James Aguirre, Daniel Ruiz y Francisco Chaverra, mientras Fabián Bustos utilizó el encuentro para empezar a mover piezas de cara al calendario oficial.

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Resultado del partido de Millonarios vs. Universitario de Deportes en Perú - crédito X
Resultado del partido de Millonarios vs. Universitario de Deportes en Perú - crédito X

La apertura del marcador nació de un pase filtrado que volvió a encontrar mal parada a la defensa de Millonarios. Andrés Llinás no alcanzó a cerrar y José Rivera definió ante la salida de Burrai para el 1-0.

El 2-0 definitivo llegó por el sector izquierdo del ataque peruano, en otra acción en la que Llinás volvió a llegar tarde al cierre. La pelota cruzó toda el área, ni Aguirre ni Mosquera pudieron interceptarla y Rivera la empujó al fondo para firmar su doblete.

La derrota en el amistoso ahonda la división entre las directivas y los hinchas

Insultos de hinchas de Millonarios en contra de Gustavo Serpa por la actualidad de Millonarios - crédito X
Insultos de hinchas de Millonarios en contra de Gustavo Serpa por la actualidad de Millonarios - crédito X

Luego de que Millonarios perdiera en su primer partido de pretemporada, las redes sociales se llenaron de largos mensajes dirigidos especialmente contra Gustavo Serpa por la austera política de fichajes en Millonarios. El cuadro albiazul acumula dos semestres sin clasificar a las finales y la hinchada pide mejorar la nómina , pese a que recientemente estuvo Radamel Falcao García y estuvo en carpeta Juan Fernando Quintero.

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  • “Gustavo Serpa se irá como llegó: siendo un personajillo de quinta. Un tipo que nunca entendió el poder que tuvo, ni el equipo que manejó, ni el activo que pudo tener.El legado de Gustavo Serpa y su séquito maldito será: mediocridad, ruindad, miserableza, tacañez, pequeñez y hasta el mal gusto, porque tuvieron una figura mundial para hacer plata y sacaron prendas que ni en San Victorino. A Millonarios en más de 10 años le dieron muy poco y no le dejan nada. Y como último acto, dejarán un plantel a su medida: mediocre”, posteó la cuenta de X @sr_farieta
  • “Así de 🤏 es y siempre lo será el señor Gustavo Serpa… No le dio para asumir, con pantalones, la responsabilidad de tener a #Millonarios en sus manos. Mucho “mandamás” y mucha autoridad, pero nunca estuvo a la altura de dirigir un club como #Millonarios. La historia lo recordará como el niño que tuvo el juguete soñado entre sus manos y jamás supo cómo cuidarlo ni administrarlo por agrandado, soberbio y TACAÑO" opinó la cuenta de X @LPEmbajadora
  • “Será mucho pedirle al señor Gustavo Serpa que se comporte como dueño de equipo grande y PONGA EL DINERO PARA TRAER LOS JUGADORES QUE FALTAN? Podrido de esa mendigadera y mentalidad pequeña de este señor” comentó la cuenta de X @Maugor
Javier Burrai es el llamado a ser titular en Millonarios durante el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 - crédito X
Javier Burrai es el llamado a ser titular en Millonarios durante el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 - crédito X

El próximo compromiso de preparación para Millonarios será el sábado 18 de julio en el estadio El Campín frente a Colo-Colo de Chile. Entre tanto, según las declaraciones de Fabián Bustos durante el partido ante Universitario, los Embajadores confirmarían dos jugadores más en el mercado de fichajes: el primero fue Andrey Estupiñán y el segundo podría ser un lateral o un mediocampista ofensivo.

El debut de Millonarios en la Liga BetPlay está programado para el sábado 25 de julio alas 6:10 p. m en el estadio Nemesio Camacho El Campín contra Atlético Bucaramanga.

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