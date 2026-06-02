La reina Letizia apuesta por el rojo con un vestido en estilo asiático de menos de 100 euros: escote cruzado, falda de vuelo y lazada

La Reina Letizia recibe en el Palacio de la Zarzuela a una representación de la comunidad y plataforma de formación online “Mamis Digitales”, a 02 de junio de 2026, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press).

La reina Letizia ha arrancado el mes de junio reafirmando una de las señas de identidad más reconocibles de su vestidor: el color rojo. En una jornada centrada en encuentros con organizaciones que impulsan el papel de la mujer en el ámbito profesional, la monarca ha elegido un estilismo que combina elegancia, comodidad y un mensaje visual cargado de simbolismo.

Tras una intensa semana marcada por actos institucionales y por la reciente visita oficial de los príncipes Alberto y Charlène de Mónaco, la esposa de Felipe VI ha retomado este martes su agenda en el Palacio de la Zarzuela. Allí ha recibido a representantes de distintas entidades vinculadas al liderazgo femenino y al emprendimiento, entre ellas la plataforma Mamis Digitales, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y el Club de Ejecutivas Españolas en el Exterior.

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Para afrontar una mañana de reuniones en plena ola de calor madrileña, Letizia ha vuelto a recurrir a una fórmula que se ha convertido en habitual durante los últimos años: vestidos de corte midi, tejidos ligeros y diseños favorecedores capaces de adaptarse a largas jornadas de trabajo.

La Reina Letizia recibe en el Palacio de la Zarzuela a una representación de la comunidad y plataforma de formación online “Mamis Digitales”, a 02 de junio de 2026, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press).

La gran protagonista del estilismo ha sido una pieza en rojo intenso, una tonalidad que la reina ha convertido prácticamente en una marca personal. No es la primera vez que apuesta por este color durante las últimas semanas. De hecho, mayo estuvo marcado por varias apariciones en las que el rojo ocupó un lugar destacado en su armario, consolidando una preferencia estilística que se mantiene intacta temporada tras temporada.

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El vestido elegido para esta ocasión destaca por su diseño envolvente inspirado en los patrones orientales perteneciente a la firma &Other Stories y disponible en H&M por 99 euros. Con escote cruzado, mangas amplias y una cintura marcada mediante una lazada integrada en la propia prenda, la silueta consegue realzar la figura de manera natural. El efecto visual recuerda a los clásicos cortes tipo kimono, una de las fórmulas más favorecedoras y versátiles para el verano.

Vestido de &Other Stories de la reina Letizia (H&M).

Además de aportar comodidad, el diseño ayuda a crear una imagen sofisticada sin excesos. La falda de largo midi de vuelo aporta movimiento y equilibrio, mientras que el tejido ligero resulta especialmente adecuado para las altas temperaturas que ya se registran en la capital. La elección del rojo tampoco parece casual. En el caso de Letizia, se ha convertido en una herramienta habitual para reforzar su presencia en actos institucionales de relevancia.

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La reina lleva años demostrando que conoce perfectamente el impacto de los códigos visuales. Cuando opta por este tono suele hacerlo en jornadas especialmente significativas o vinculadas a mensajes de empoderamiento y representación pública. En esta ocasión, el contexto encajaba plenamente con esa interpretación, ya que los encuentros celebrados en Zarzuela estaban centrados precisamente en visibilizar el papel de la mujer en el mundo laboral.

La Reina Letizia recibe en el Palacio de la Zarzuela a una representación de la comunidad y plataforma de formación online “Mamis Digitales”, a 02 de junio de 2026, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press).

Complementos sencillos

En cuanto a los complementos, la monarca volvió a apostar por piezas ya conocidas dentro de su vestidor. Para el calzado eligió unas sandalias nude de tacón medio, uno de los modelos que más utiliza durante los meses de calor. El diseño, también de &Other Stories y caracterizado por sus finas tiras y su estética minimalista, se ha convertido en un imprescindible desde que comenzó a priorizar la comodidad frente a los elevados tacones que marcaron etapas anteriores.

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Las joyas también siguieron esa misma línea de discreción. La reina completó el conjunto con algunos de sus accesorios habituales, entre ellos sus pendientes de brillantes y el conocido anillo de Coeterno que suele acompañarla en todos sus compromisos oficiales y privados.