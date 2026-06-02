España

La reina Letizia apuesta por el rojo con un vestido en estilo asiático de menos de 100 euros: escote cruzado, falda de vuelo y lazada

La mujer de Felipe VI ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a distintas entidades vinculadas al liderazgo femenino y al emprendimiento

Guardar
Google icon
La Reina Letizia recibe en el Palacio de la Zarzuela a una representación de la comunidad y plataforma de formación online “Mamis Digitales”, a 02 de junio de 2026, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press).
La Reina Letizia recibe en el Palacio de la Zarzuela a una representación de la comunidad y plataforma de formación online “Mamis Digitales”, a 02 de junio de 2026, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press).

La reina Letizia ha arrancado el mes de junio reafirmando una de las señas de identidad más reconocibles de su vestidor: el color rojo. En una jornada centrada en encuentros con organizaciones que impulsan el papel de la mujer en el ámbito profesional, la monarca ha elegido un estilismo que combina elegancia, comodidad y un mensaje visual cargado de simbolismo.

Tras una intensa semana marcada por actos institucionales y por la reciente visita oficial de los príncipes Alberto y Charlène de Mónaco, la esposa de Felipe VI ha retomado este martes su agenda en el Palacio de la Zarzuela. Allí ha recibido a representantes de distintas entidades vinculadas al liderazgo femenino y al emprendimiento, entre ellas la plataforma Mamis Digitales, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y el Club de Ejecutivas Españolas en el Exterior.

PUBLICIDAD

Para afrontar una mañana de reuniones en plena ola de calor madrileña, Letizia ha vuelto a recurrir a una fórmula que se ha convertido en habitual durante los últimos años: vestidos de corte midi, tejidos ligeros y diseños favorecedores capaces de adaptarse a largas jornadas de trabajo.

La Reina Letizia recibe en el Palacio de la Zarzuela a una representación de la comunidad y plataforma de formación online “Mamis Digitales”, a 02 de junio de 2026, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press).
La Reina Letizia recibe en el Palacio de la Zarzuela a una representación de la comunidad y plataforma de formación online “Mamis Digitales”, a 02 de junio de 2026, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press).

La gran protagonista del estilismo ha sido una pieza en rojo intenso, una tonalidad que la reina ha convertido prácticamente en una marca personal. No es la primera vez que apuesta por este color durante las últimas semanas. De hecho, mayo estuvo marcado por varias apariciones en las que el rojo ocupó un lugar destacado en su armario, consolidando una preferencia estilística que se mantiene intacta temporada tras temporada.

PUBLICIDAD

El vestido elegido para esta ocasión destaca por su diseño envolvente inspirado en los patrones orientales perteneciente a la firma &Other Stories y disponible en H&M por 99 euros. Con escote cruzado, mangas amplias y una cintura marcada mediante una lazada integrada en la propia prenda, la silueta consegue realzar la figura de manera natural. El efecto visual recuerda a los clásicos cortes tipo kimono, una de las fórmulas más favorecedoras y versátiles para el verano.

Vestido de &Other Stories de la reina Letizia (H&M).
Vestido de &Other Stories de la reina Letizia (H&M).

Además de aportar comodidad, el diseño ayuda a crear una imagen sofisticada sin excesos. La falda de largo midi de vuelo aporta movimiento y equilibrio, mientras que el tejido ligero resulta especialmente adecuado para las altas temperaturas que ya se registran en la capital. La elección del rojo tampoco parece casual. En el caso de Letizia, se ha convertido en una herramienta habitual para reforzar su presencia en actos institucionales de relevancia.

La reina lleva años demostrando que conoce perfectamente el impacto de los códigos visuales. Cuando opta por este tono suele hacerlo en jornadas especialmente significativas o vinculadas a mensajes de empoderamiento y representación pública. En esta ocasión, el contexto encajaba plenamente con esa interpretación, ya que los encuentros celebrados en Zarzuela estaban centrados precisamente en visibilizar el papel de la mujer en el mundo laboral.

La Reina Letizia recibe en el Palacio de la Zarzuela a una representación de la comunidad y plataforma de formación online “Mamis Digitales”, a 02 de junio de 2026, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press).
La Reina Letizia recibe en el Palacio de la Zarzuela a una representación de la comunidad y plataforma de formación online “Mamis Digitales”, a 02 de junio de 2026, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press).

Complementos sencillos

En cuanto a los complementos, la monarca volvió a apostar por piezas ya conocidas dentro de su vestidor. Para el calzado eligió unas sandalias nude de tacón medio, uno de los modelos que más utiliza durante los meses de calor. El diseño, también de &Other Stories y caracterizado por sus finas tiras y su estética minimalista, se ha convertido en un imprescindible desde que comenzó a priorizar la comodidad frente a los elevados tacones que marcaron etapas anteriores.

Las joyas también siguieron esa misma línea de discreción. La reina completó el conjunto con algunos de sus accesorios habituales, entre ellos sus pendientes de brillantes y el conocido anillo de Coeterno que suele acompañarla en todos sus compromisos oficiales y privados.

Temas Relacionados

Reina LetiziaCasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cierra una pastelería centenaria de Barcelona por la jubilación de sus dueños: un negocio nacido en 1919 que no encontró relevo generacional

El local, que abrió en 1919, ha visto pasar a tres generaciones de la familia, siendo ahora liderado por los hermanos Miquel Àngel y Lluís Àlvarez

Cierra una pastelería centenaria de Barcelona por la jubilación de sus dueños: un negocio nacido en 1919 que no encontró relevo generacional

El Gobierno aprueba el anteproyecto del Estatuto Marco, pese a las protestas de los médicos

Los médicos continuarán con la huelga en junio ante el “inmovilismo” del ministerio

El Gobierno aprueba el anteproyecto del Estatuto Marco, pese a las protestas de los médicos

Las protestas de profesores solo acaban de empezar: CSIF amenaza con una huelga nacional de docentes al inicio del próximo curso ante el “abandono” de la educación pública

El sindicato considera que la paralización de leyes para mejorar las condiciones docentes y la gestión de los fondos europeos han agravado problemas estructurales en el sistema educativo con una clara brecha entre territorios

Las protestas de profesores solo acaban de empezar: CSIF amenaza con una huelga nacional de docentes al inicio del próximo curso ante el “abandono” de la educación pública

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El Partido Popular explora una moción de censura “instrumental” que “no necesita necesariamente a Vox” tras asegurar que existen “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar la iniciativa, aunque ambos partidos descartan sumarse en este momento

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Feijóo reivindica un cambio de Gobierno en territorio Junts, pero dice que no busca “favores” ni “regalarlos”

En la reunión anual del Cercle d’Economia, el líder del PP recuerda que 184 diputados “piden elecciones” y les pide “priorizar” la “responsabilidad democrática” y no la “conveniencia política”

Feijóo reivindica un cambio de Gobierno en territorio Junts, pero dice que no busca “favores” ni “regalarlos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Feijóo reivindica un cambio de Gobierno en territorio Junts, pero dice que no busca “favores” ni “regalarlos”

El comprador europeo ‘secreto’ de drones o munición de Israel: Elbit Systems anuncia un contrato de más de 1.000 millones de euros sin desvelar el país

Alberto González Amador, novio de Ayuso, citado a declarar como testigo en la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez

La pensión compensatoria tras un divorcio: qué es, requisitos y cómo se calcula

ECONOMÍA

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

El Gobierno recomienda el teletrabajo en Madrid, Cataluña y Canarias durante la visita del Papa

La pensión compensatoria tras un divorcio: qué es, requisitos y cómo se calcula

Madrid estrena este martes el nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín: 560 millones invertidos, cuatro años en obras y 18.000 metros cuadrados

Empleo récord en mayo: España supera los 22,3 millones de afiliados por primera vez y el paro cae a mínimos para este mes desde 2007

DEPORTES

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”