"Esa fue la especulación y la clave, la inteligencia de esta elección. Así que no nos pongamos tristes si no hemos llegado al 50% (de los votantes que participaron de la enmienda), pongámonos contentos. Ahí está la viveza, porque los peronistas somos vivos, no somos pelotudos, somos bien vivos. Sabíamos que en ese 50% no iba a llegar el NO al 35%", remarcó Lázaro Fonzalida, ex intendente de Chilecito y actual diputado riojano.