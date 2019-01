Cuando todavía no se sabe si el ex ministro de Hacienda santacruceño Juan Manuel Campillo consigue el aval del juez Claudio Bonadio para ser arrepentido, otro de los sospechosos de haber lavado dinero para Daniel Muñoz –el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner- pide ser imputado-colaborador. Se trata de Carlos Adolfo Gellert, primo de Carolina Pochetti (viuda de Muñoz) y una de las piezas que funcionó para que, a través de sociedades, se compraran al menos 15 propiedades en Nueva York y Miami, que luego fueron vendidas para intentar borrar la pista de la ruta del dinero.