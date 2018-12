Aunque todavía no trascendieron detalles sobre su aporte, las fuentes señalaron que la fiscalía no ocultó su sorpresa por la gran cantidad de información aportada y encontró "muy valioso" el contenido de las declaraciones del ex funcionario. Ahora, se espera que el acuerdo sea homologado por el juez Claudio Bonadio para confirmarse su calidad de imputado-colaborador. Por el momento, Campillo sigue detenido.