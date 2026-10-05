Perú

El Senamhi emite una alerta por frío nocturno para ocho departamentos del Perú: desde hoy entra en vigencia

La institución advirtió que el descenso más intenso se producirá entre el 5 y el 7 de octubre, con una alerta de nivel moderado a extremo que también abarcará sectores centrales

Dos ciudadanos usan poleras con capuchas durante un día que se registró bajas temperaturas en la ciudad capital de Lima.
Dos ciudadanos usan poleras con capuchas durante un día que se registró bajas temperaturas en la ciudad capital de Lima. (El Peruano)
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La temperatura nocturna descenderá hasta valores cercanos a -16 °C en zonas ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar de la sierra del Perú, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El aviso comprende el período entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre y contempla una intensidad de moderada a extrema, con mayor incidencia en el sur y centro.

Para el lunes 5 de octubre, el organismo prevé temperaturas mínimas de entre 0 °C y -6 °C en sectores situados sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar en la sierra centro. En las áreas más elevadas de la sierra sur, donde la altitud supera los 4.000 metros, los registros pueden aproximarse a los -16 °C.

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El pronóstico también incluye ráfagas de viento de cerca de 50 km/h, poca nubosidad y un aumento de la temperatura durante el día. Estas condiciones estarán presentes en las zonas comprendidas por el aviso meteorológico difundido por el Senamhi.

El Senamhi, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), le colocó a este evento el nivel de peligro amarillo.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología advirtió que la temperatura nocturna descenderá hasta los -16 °C en la sierra sur. (Andina)

Regiones con posible afectación

En Apurímac, la posible afectación abarca las provincias de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau.

El aviso también considera a Arequipa, con previsiones para las provincias de Castilla, Caylloma, Condesuyos, La Unión y Arequipa. En este departamento, parte de las zonas incluidas se encuentra en áreas elevadas de la sierra sur.

En Ayacucho, el descenso de la temperatura nocturna podría alcanzar a Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán.

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Para Cusco, el reporte contempla las provincias de Acomayo, Cusco, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba.

Pronostican fuertes ráfagas de viento y descenso de temperatura nocturna. (Foto: Andina)
Las localidades de la sierra centro situadas sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar prevén mínimas de entre 0 °C y -6 °C. (Andina)

El aviso incluye provincias

La alerta por el descenso de la temperatura nocturna también alcanza a varias provincias de Huancavelica. Entre ellas figuran Acobamba, Angaraes, Huancavelica, Castrovirreyna, Churcampa, Huaytará y Tayacaja.

En Junín, las zonas consideradas son Huancayo, Concepción, Chanchamayo, Jauja, Junín, Tarma, Yauli y Chupaca. El Senamhi anticipó que los valores mínimos previstos para la sierra centro se ubicarán entre 0 °C y -6 °C en localidades que superan los 3.500 metros sobre el nivel del mar.

El departamento de Pasco aparece incluido a través de las provincias de Daniel Alcides Carrión y Pasco. En tanto, en Puno, la posible afectación comprende Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román, Sandia, Yunguyo y Puno.

El escenario previsto combina escasa nubosidad y ráfagas de viento cercanas a 50 km/h con temperaturas mínimas que se intensificarán durante las noches y madrugadas en las áreas de mayor altitud.

Senamhi - descenso de temperatura - Perú- 10 de junio
Senamhi advierte descenso de temperatura en sierra peruana. Foto: Andina

Consejos del Indeci

Ante el pronóstico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó adoptar medidas para proteger la salud frente a los cambios bruscos de temperatura. La entidad indicó que se debe evitar la exposición a esas variaciones térmicas y cubrir la cabeza, el rostro y la boca para reducir el ingreso de aire frío a los pulmones.

Entre las recomendaciones figura el uso de ropa de abrigo, como chompas, guantes y gorros. El Indeci también pidió prestar atención a la protección de niños y adultos mayores ante las bajas temperaturas nocturnas.

En caso de infección respiratoria, la recomendación es trasladarse de inmediato al establecimiento de salud más cercano. La entidad sugirió además consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas, con el objetivo de incrementar la capacidad de resistencia al frío.

El organismo también señaló la necesidad de guardar alimentos y agua potable en un lugar seguro durante el período comprendido por el aviso meteorológico.

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