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EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 5 de octubre

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México prevé al menos cuatro concentraciones, seis citas agendadas y diversos plantones para este lunes, con mayor presencia de movilizaciones en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero e Iztacalco.

Las actividades podrían generar afectaciones a la circulación, principalmente en el Centro Histórico, la colonia Doctores, la zona de Juárez y vialidades cercanas a edificios gubernamentales y judiciales.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes:

11:23 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy 5 de octubre

(X/@OVIALCDMX)
(X/@OVIALCDMX)

Entre las concentraciones programadas destaca la jornada de la Plataforma 4:20, que a partir de las 12:00 horas realizará actividades de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos en tres puntos: el Monumento a la Madre, en Cuauhtémoc; el cruce de División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en la Narvarte Poniente; y avenida Gran Canal con Circuito Interior, en Gustavo A. Madero.

A las 10:00 horas, el Movimiento Urbano Popular prevé una jornada en el Hemiciclo a Juárez, en conmemoración del Día Mundial del Hábitat. La organización busca visibilizar los obstáculos para acceder a vivienda asequible y estima una asistencia de unas 150 personas.

A la misma hora, la Asociación Civil Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas se concentrará frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la colonia Doctores. El grupo denunciará presuntas violaciones a los derechos de una de sus integrantes y exigirá la entrega de una recién nacida a su madre. La SSC advirtió que no se descartan afectaciones viales durante la movilización.

También en la colonia Doctores, familiares de una joven desaparecida en Iztapalapa acudirán a las 11:00 horas al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, ubicado en avenida Niños Héroes, para solicitar avances en la investigación del caso.

Para esa misma hora, la Unidad Nacional Independiente en Resistencia sostendrá mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez. Mientras que la colectiva Las Tonantzin tiene prevista una cita en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en Doctor Lavista, donde exigirá justicia para una víctima y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

Durante el día, integrantes de las Mercaditas de Colectivas Feministas prevén manifestarse ante la Secretaría de Gobierno capitalina, en el Zócalo, en protesta por presuntos actos de intimidación y el retiro de espacios en la Alameda Central.

Por la tarde, a las 17:00 horas, el Núcleo de Solicitantes de Vivienda Campamento Camarada Celestino acudirá al edificio de Gobierno de la capital para dar seguimiento a mesas de trabajo sobre presupuesto e incorporación a programas de vivienda. A esa misma hora, vecinos de la colonia Cuevitas Caramagüey se concentrarán en la Secretaría de Gobierno para exigir la reubicación de la Línea 4 del Cablebús.

En Iztacalco, el Frente Popular de las Comunidades Indígenas de la Ciudad de México tiene programada una reunión a las 19:00 horas en la Secretaría de Vivienda, en Canela 660, colonia Granjas México, para solicitar su incorporación a programas habitacionales.

La agenda también contempla plantones activos en distintos puntos de la capital, entre ellos el Zócalo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Además de las movilizaciones sociales, se esperan actividades masivas como la Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan, Milpa Alta; y la función de lucha libre en la Arena México.

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