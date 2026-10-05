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La Selección Mexicana llega con tres bajas importantes al partido contra Chile: estos jugadores podrían suplir las ausencias

México llega al partido ante Chile después de caer 3-0 frente a Estados Unidos en su encuentro previo de la ventana internacional

México irá ante el Team USA en la primera prueba real de Rafa Márquez
México irá ante el Team USA en la primera prueba real de Rafa Márquez (X / Selección Nacional )
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La Selección Mexicana disputará su cuarto partido de esta Fecha FIFA el próximo martes 6 de octubre cuando se mida ante Chile, y lo hará con tres ausencias importantes.

El primer jugador que causó baja del conjunto azteca fue Irving “Chucky” Lozano. A través de un comunicado, la Selección informó que el delantero sintió una molestia durante el entrenamiento y después de unos estudios se confirmó una lesión en el bíceps femoral izquierdo.

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“Tras realizarle una resonancia magnética de control, los estudios confirmaron una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo”, indicó el comunicado.

Otras de las bajas fue la de Gilberto Mora luego de arrastrar una molestia desde el encuentro ante Colombia que no lo dejó disputar los encuentros ante Perú y Estados Unidos.

Mateo Chávez la última baja tras expulsión

La última baja del Tricolor es Mateo Chávez quien fue expulsado durante el partido contra Estados Unidos luego de golpear el rostro de Berhalter cuando ambos disputaron un balón en la esquina de la cancha.

Chávez viajará de vuelta a los Países Bajos para reportar con su cub AZ Alkmaar de cara a la reactivación de la Eredivisie y preparar el encuentro ante el Feyenoord antes de pensar en la segunda jornada de la Europa League.

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Alternativas

Orbelín Pineda podría ocupar el lugar de Chucky Lozano, mientras que Gallardo se perfila como alternativa para reemplazar a Mateo. Ante la ausencia de Mora, Rafa Márquez cuenta con opciones como Álvaro Fidalgo, Jeremy Márquez y Obed Vargas.

¿Cómo llega México al partido contra Chile?

México llega al partido ante Chile después de caer 3-0 frente a Estados Unidos en su encuentro previo de la ventana internacional. El Tricolor busca corregir los errores puntuales que le costaron el resultado y cerrar la concentración con una actuación distinta. El duelo ante Chile representa el cierre de actividad de México durante esa Fecha FIFA. El equipo afronta el encuentro en el inicio de la etapa de Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana.

Antes de la derrota contra Estados Unidos, México empató 1-1 con Colombia. Gilberto Mora marcó para el Tricolor, mientras Luis Javier Suárez anotó el tanto del conjunto cafetalero.

El combinado azteca también igualó 1-1 ante Perú. Jairo Vélez adelantó al equipo sudamericano al minuto 26 tras una falla defensiva, pero Víctor Guzmán empató al 49 con un remate de cabeza después de un servicio de Denzell García.

Chile llega al partido ante México después de perder sus dos compromisos más recientes. La selección chilena cayó 1-0 frente a Canadá y después recibió cuatro goles de Estados Unidos en otro amistoso. La Roja perdió 4-2 ante los estadounidense, resultado que amplía la presión para conseguir una mejor respuesta frente al Tricolor.

Rivalidad y antecedentes

El antecedente más reciente entre México y Chile terminó 2-2 el 8 de diciembre de 2021 en el Q2 Stadium de Austin, Texas. Santiago Giménez abrió el marcador para el Tricolor al minuto 9, mientras Iván Morales empató al 21.

México recuperó la ventaja al 64 con un cabezazo de Jordan Silva, pero Pablo Parra igualó al 86. Antes de ese partido, ambas selecciones se enfrentaron 33 veces: México ha conseguido 16 victorias, Chile obtuvo 12 y cinco encuentros terminaron empatados.

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