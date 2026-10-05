EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 5 de septiembre

Guardar

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México podría hablar sobre su gira por Veracruz, asimismo de la la rendición de cuentas por su segundo año de gobierno, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. En política internacional, quizá mencioné las elecciones en Brasil.

Sin embargo, la agenda está sujeta a cambios.

PUBLICIDAD