México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 5 de septiembre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México podría hablar sobre su gira por Veracruz, asimismo de la la rendición de cuentas por su segundo año de gobierno, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. En política internacional, quizá mencioné las elecciones en Brasil.

Sin embargo, la agenda está sujeta a cambios.

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