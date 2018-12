Adjuntó su número de celular, su número de teléfono fijo y su dirección de email, todas las vías posibles para que la ex presidente devolviera el mensaje. No pudo saber si habría respuesta. La carta no llegó a mandarse y Campillo quedó preso. En su indagatoria, el ex funcionario aclaró que no era un "valijero k" y rechazó ser parte de la banda de los cuadernos. Va a cumplir un mes preso.