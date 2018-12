Lo cierto es que el abogado de la CTEP no descartó que, en el futuro, estas decisiones puedan implicar errores o equívocos. "Nos podemos equivocar en la estrategia política o en las acciones reivindicativas, pero no en nuestra opción militante y nuestra vocación revolucionaria que busca derribar del trono a los poderosos y enaltecer a los humildes, en eso no nos confundimos", sostuvo Grabois en el mensaje de convocatoria de la actividad de Nochebuena.