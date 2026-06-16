Lluvias inundan Monterrey: hombre arrastrado por la corriente fue rescatado por equipos de emergencia

Protección Civil recomienda bajar la velocidad, prender las luces del vehículo y evitar zonas restringidas ante las anegaciones que afectan avenidas clave y complican la circulación en la ciudad. (Policía de Guadalupe)

Las lluvias de este lunes en Monterrey y su zona metropolitana ya provocan inundaciones, cierres viales y vehículos varados y la necesidad de rescates por parte de la policía local.

En este sentido, las autoridades piden no cruzar calles, arroyos ni ríos con corriente ante la previsión de que las precipitaciones continúen durante las próximas horas.

PUBLICIDAD

En el Río La Silla, en Guadalupe, al menos 20 personas fueron auxiliadas hasta esta mañana en distintas zonas del cauce.

Ese mismo río fue escenario el domingo del rescate de al menos 20 personas y de la muerte de una mujer arrastrada por el agua.

PUBLICIDAD

La zona poniente de Monterrey concentra varios de los efectos de la tormenta. En la avenida Lincoln y San Bernabé hay incremento en el canalón por la velocidad de la corriente, mientras que el arroyo Topo Chico se encuentra al 40% de su capacidad a la altura de la avenida Fidel Velázquez y Copán.

El video presenta imágenes de un área urbana afectada por lluvias intensas. Se observa el desborde de agua lodosa que cubre una porción de una calle y un terreno adyacente. Un automóvil de color rojo está estacionado parcialmente visible a la izquierda. La precipitación continua provoca el anegamiento de la zona. Este material corresponde a una cobertura periodística sobre condiciones climáticas adversas. (Protección Civil NL)

Policías de Guadalupe rescatan a hombre que era arrastrado por la corriente del río La Silla

Elementos de la Policía de Guadalupe rescataron la noche del domingo a Francisco Rodríguez, un hombre de 26 años, luego de que la corriente del río La Silla lo arrastra en la colonia Riberas del Río, en Guadalupe, Nuevo León.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe atribuye el resultado a la respuesta de los oficiales y sostiene que la intervención evita que el hecho termine en una tragedia.

El reporte llegó alrededor de las 20:30 horas, por una persona en riesgo dentro del cauce, a la altura del cruce de las calles Ribera y Pleamar.

PUBLICIDAD

Al llegar, los agentes localizaron al joven mientras el agua lo arrastra e implementan maniobras de rescate. Tras ponerlo a salvo y llevarlo a una zona segura, Rodríguez indicó que no presenta lesiones y se retira por sus propios medios, sin requerir traslado a un hospital.

La avenida Aztlán quedó bajo más de un metro de agua

Uno de los puntos más afectados fue la avenida Aztlán, a la altura de la estación del Metro Talleres, donde unos minutos de lluvia intensa bastaron para convertir la vialidad en una presa, con autos varados, domicilios inundados y reclamos de vecinos.

PUBLICIDAD

Pasadas las 14:00 horas, la corriente que baja del Cerro de Las Mitras arrastró basura y escombro hasta el cruce de Aztlán y Manzanas, donde el drenaje pluvial fue rebasado y el nivel del agua subió a más de un metro en cuestión de minutos.

Automovilistas intentaron poner a salvo sus unidades subiéndose a las banquetas, pero la corriente terminó arrastrando varios vehículos.

Tras la lluvia, alrededor de 20 trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey acudieron a la zona para limpiar y desazolvar el sitio donde se ubica el pluvial que desemboca en el arroyo Topo Chico.

PUBLICIDAD

Recomendaciones de Protección Civil a la población ante las afectaciones de las fuertes lluvias

Las principales recomendaciones de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey para la población, ante las fuertes lluvias de hoy 15 de junio de 2026, son:

Evitar cruzar zonas inundadas, vados o calles con corrientes de agua de consideración.

Modera la velocidad al manejar y enciende las luces principales del vehículo.

No transitar por vialidades cerradas o restringidas, especialmente si manejas un vehículo de baja altura.

Mantente atento a los comunicados oficiales y reportes de condiciones climáticas.

No permitir que menores ingresen a canales o arroyos, aunque el nivel de agua parezca bajo.

Reporta cualquier emergencia o situación de riesgo a los números de Protección Civil.

Fotografía de archivo que muestra el cielo nublado y la creciente del río Santa Catarina debido a las fuertes lluvias en Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra

Resumen de afectaciones hoy en Monterrey por lluvias (16 de junio de 2026):

Inundaciones y encharcamientos en varias zonas de la ciudad, principalmente en el sur y poniente.

Colapso vial en avenidas principales como Lincoln, San Bernabé, Lázaro Cárdenas y Fidel Velázquez.

Cierres viales en los cruces de Fidel Velázquez y Copán, Ruiz Cortines y Conchello, así como Conchello y avenida San Nicolás.

Circulación restringida para vehículos de baja altura en avenidas Aztlán y Esquistos hasta Hornablenda, en San Bernabé.

Arroyo Topo Chico a 40% de su capacidad e incremento en el caudal del Arroyo Seco.

Un camión de transporte público quedó varado por la subida repentina del agua en la calle Santos Cantú Salinas.

Suspensión de actividades del FIFA Fan Fest Monterrey por condiciones climáticas adversas.

Protección Civil recomienda evitar cruzar zonas inundadas y manejar con precaución.