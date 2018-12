Según explicó, "a partir de ese momento Sideco no designó directores, no participó en la operación de la compañía y no asistió a asamblea de accionistas. Eso se mantuvo así, es decir, las acciones fideicomitidas quedaron en poder del banco, hasta que en el año 2017 fueron retiradas por Sideco al solo efecto de ser vendidas".