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Ariadna Montiel condena la violencia en contra de Arturo Ávila por parte de Carlos Mancilla

La pelea entre los legisladores se dio en el patio del Senado de la República

La dirigente nacional de Morena Ariadna Montiel aplaudió el trabajo de la FGR en el caso Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @A_MontielR
Ariadna Montiel condenó la agresión de Carlos Mancilla en contra de Arturo Ávila. Crédito: X/ @A_MontielR
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La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, expresó en su cuenta de X la tarde del 12 de agosto una “condena enérgica” hacia los hechos de violencia atribuidos a Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI, en contra del morenista Arturo Ávila, a quien respaldo de manera pública.

Montiel aseguró que el diputado del tricolor actúa como operador de su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, asegurando que como en ocasiones pasadas, “el PRI responde con violencia”, enunciando lo que el partido dirigido por Moreno Cárdenas ha refrendado: “Anunció que buscarán y encararán a quienes cuestionen a su dirigente o a su partido”.

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Ariadna Montiel tacha de “autoritario” al PRI y lo descalifica

La dirigente aseguró que la “tradición” de los priistas se enmarca en ser “autoritaria”, recurriendo a la violencia cada que hay una postura en su contra:

El PRI responde con violencia. Anunció que buscarán y encararán a quienes cuestionen a su dirigente o a su partido. Esa es su tradición autoritaria. Cada vez que el pueblo les niega la razón, recurren a la violencia. Cada vez que las instituciones dejan de obedecerles, recurren a las amenazas”.

Y reafirmando la postura que ha generado molestia entre los priistas por minimizar a su dirigente luego de que este presentara una denuncia en Estados Unidos en contra de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la morenista volvió a reafirmar la postura oficialista:

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“Desde Morena vamos a seguir denunciando que su dirigente político es un corrupto y traidor a la patria, que pide la intervención extranjera para actuar en contra de las autoridades electorales mexicanas que lo obligan a respetar la ley y evitar la calumnia.”

Resaltando las denuncias que hay en México en contra de Alito Moreno, la morenista finalizó su mensaje descalificando al tricolor:

La violencia no borrará los expedientes. El PRI no sabe vivir en democracia, pero México ya aprendió a vivir sin tenerles miedo. Por eso están en el basurero de la historia, de donde nunca saldrán”.

Diputada del PT se une a condena por violencia en el Senado

La legisladora del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, también condenó la violencia ejercida en contra de Arturo Ávila, en su mensaje publicado en redes sociales, la diputada federal comentó que es la “escuela política” implementada por Moreno Cárdenas:

“Ha dejado la peor política a sus discípulos, la muestra perfecta es el porro Carlos Mancilla, que intenta provocar, llamando a la violencia, a nuestro compañero Arturo Ávila. Rechazamos estas acciones que banalizan el debate, buscan sólo el espectáculo y llaman a la agresión”.

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