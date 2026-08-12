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Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, llegó en mal estado físico al equipo después de estar con la selección Colombia

El futbolista samario solo ha jugado uno de los cinco partidos que ha disputado su equipo en la temporada 2026-27, y fue ingresando desde el banco de suplentes

Luis Javier Suárez ha marcado un total de 34 goles oficiales con el Sporting de Lisboa - crédito SportTV
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Luis Javier Suárez atraviesa un momento de incertidumbre en el Sporting de Lisboa. El delantero colombiano regresó a Portugal después de su participación con la selección Colombia en el Mundial 2026 y, de acuerdo con la prensa portuguesa, no lo hizo en las mejores condiciones físicas.

La situación se suma a una suplencia en el inicio de la Liga y a un episodio ocurrido durante un entrenamiento que generó comentarios alrededor de su relación con el técnico Rui Borges.

El diario A Bola puso el foco este miércoles 12 de agosto de 2026 en la situación del atacante con un título contundente: “Luis Suárez tiene que mejorar su estado físico y luchar por el puesto”. El medio portugués señala que el colombiano regresó después del Mundial sin encontrarse en las mejores condiciones y que, además, se perdió parte de la pretemporada, situación que ahora tendría incidencia en la pelea por la titularidad.

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Esta es la página que le dedica A Bola a Luis Javier Suárez - crédito A Bola
Esta es la página que le dedica A Bola a Luis Javier Suárez - crédito A Bola

Fotis Ioannidis comenzó marcado goles con Sporting de Lisboa

El contexto deportivo tampoco favorece al delantero. En la primera jornada de la Liga, ante el FC Arouca, Suárez comenzó en el banco de suplentes, mientras el griego Fotis Ioannidis apareció como titular y consiguió marcar uno de los goles del Sporting. Para un futbolista que venía de una temporada en la que tuvo protagonismo y llegó a marcar 28 goles en la Liga, perder su lugar en el once representa un escenario diferente.

La prensa portuguesa también ha prestado atención a los mensajes publicados por Suárez en sus redes sociales. El colombiano, quien ha mostrado en distintas ocasiones su fe religiosa, compartió un pasaje del Salmo 77: “Aunque un ejército me ataque en un solo día, mi corazón no temerá; aunque la guerra se levante contra mí, estaré confiado”. Para A Bola, esa publicación puede interpretarse como una reacción al momento que atraviesa.

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Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, celebrando una de sus anotaciones con Sporting de Portugal - crédito @luissuarez.26/Instagram
Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, celebrando una de sus anotaciones con Sporting de Portugal - crédito @luissuarez.26/Instagram

La crítica de Luis Lourenço para Luis Javier Suárez

El periódico consultó al exdelantero del Sporting Luis Lourenço sobre la situación. Su lectura fue que el principal desafío está ahora en el propio jugador y en su capacidad para recuperar su nivel.

“El Sporting tiene un problema, pero principalmente con el jugador”, señaló Lourenço, quien también pidió no interpretar la suplencia como una señal de ruptura. Según el exfutbolista, Suárez debe aceptar las decisiones del cuerpo técnico y aprovechar la oportunidad cuando llegue.

Lourenço fue directo al referirse a la condición física del colombiano: “También conocemos su estado físico, porque se perdió la pretemporada. Tiene que luchar por el puesto y después los goles aparecerán y todo volverá a la normalidad”.

El exdelantero también descartó que la suplencia, por sí sola, permita hablar de un problema entre Suárez y el club. El colombiano tiene contrato con el Sporting y una cláusula de rescisión, por lo que una salida no aparece como una consecuencia inmediata de lo ocurrido. La incógnita, según Lourenço, está en saber cuánto contará Rui Borges con él durante la temporada.

La esposa de Luis Javier Suárez

O Jogo también viene siguiendo de cerca el caso. El periódico publicó una nueva información sobre los mensajes del delantero en redes sociales y habló de un texto relacionado con los miedos y los fracasos. Además, el medio ha informado sobre un episodio protagonizado por Suárez durante un entrenamiento y la posible tensión con Rui Borges, aunque aclaró que no se trató de un caso disciplinario.

La situación también provocó una reacción de la esposa del jugador, quien defendió al colombiano ante las informaciones publicadas y cuestionó que no se tuviera en cuenta el esfuerzo que ha realizado desde su llegada al Sporting.

Record, por su parte, también interpreta los mensajes publicados por Suárez dentro del contexto deportivo que atraviesa. El diario señala que el atacante está “luchando por recuperar la titularidad” y relaciona sus publicaciones con la competencia que tiene actualmente por un puesto en el ataque.

Luis Javier Suárez
Luis Javier Suárez fue el nueve titular de la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito FCF

La participación de Luis Javier Suárez en el Mundial 2026

El Mundial también forma parte de este contexto. Suárez tuvo participación con Colombia y dejó una de las acciones más destacadas ante Ghana. Ingresó al minuto 8 por la lesión de Jhon Córdoba y apenas seis minutos después asistió a Jhon Arias para el 1-0. La jugada fue confirmada por distintos medios que cubrieron el partido.

Ahora, sin embargo, el delantero debe trasladar nuevamente su atención al Sporting. El propio Lourenço resumió el camino que tiene por delante: “Hay que mantener y continuar trabajando. Lo necesario es seguir trabajando, como lo hizo el año pasado. Tiene que cumplir con sus obligaciones y esperar la oportunidad que tenga para jugar”.

La competencia tampoco será sencilla. Ioannidis comenzó con gol y, como explicó el exjugador del Sporting, “el entrenador ahora tampoco puede sacar a Ioannidis, que incluso marcó. Suárez tiene que esperar su oportunidad”.

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