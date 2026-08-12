Más de la mitad de los trabajadores en Colombia sigue en la informalidad y el país queda rezagado en la región, según la OIT

Colombia registró una tasa de informalidad laboral de 54,3% durante 2025, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, organismo especializado de las Naciones Unidas - crédito Colprensa

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Colombia mantiene una de las mayores tasas de informalidad laboral de América Latina, pese a que el mercado de trabajo muestra señales favorables en otros frentes. En 2025, el 54,3% de las personas ocupadas en el país trabajaba bajo condiciones informales, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El dato ubica al país en el sexto puesto de la clasificación regional elaborada con 15 naciones latinoamericanas, sin incluir a El Salvador ni a los países del Caribe. Colombia quedó 6,9 puntos porcentuales por encima del promedio, que alcanzó el 47,4%. La fotografía del empleo colombiano cambia cuando se revisan los indicadores generales. Durante el primer trimestre de 2026, la tasa de desempleo fue de 9,1%, por debajo del 10,5% registrado en el mismo periodo de 2025. Al mismo tiempo, la tasa de ocupación subió hasta 58,2%. Sin embargo, esos avances conviven con una informalidad que continúa afectando a más de la mitad de los trabajadores.

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Más de la mitad de los trabajadores ocupados en Colombia se encontraba en condiciones de informalidad durante 2025 -crédito José Ruiz/Colprensa

Solo cinco países de la comparación registraron una proporción mayor. Bolivia encabezó la medición con 82,2%, seguida de Ecuador con 70,1%, Perú con 69,8%, Guatemala con 66,2% y Paraguay con 64,3%. En el extremo contrario aparecen Panamá, con 53,9%; México, con 52,4%; Argentina, con 42,9%; Brasil, con 35,6%; Costa Rica, con 35,5%; Chile, con 25,1%, y Uruguay, con 22,4%. Entre Colombia y Uruguay existe una diferencia de 31,9 puntos porcentuales. Frente a Bolivia, la brecha es de 27,9 puntos.

El informe de la OIT también identifica características particulares del fenómeno colombiano. Una de ellas está en la diferencia entre hombres y mujeres: en el país, la proporción de hombres ocupados en condiciones informales fue superior a la de las mujeres.

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La situación adquiere otra dimensión entre los jóvenes. En 2025, el 59,1% de los jóvenes ocupados se encontraba en la informalidad, una proporción que evidencia las dificultades de las nuevas generaciones para acceder a empleos con condiciones formales. A esto se suma el desempleo juvenil. Entre las personas de 15 a 24 años, la tasa alcanzó 20,2% en 2025, frente al 17,8% de 2024. Colombia quedó así en el quinto lugar regional con mayor desempleo juvenil, por detrás de Uruguay, Panamá, Chile y Costa Rica.

El desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años llegó a 20,2% en Colombia durante 2025 -crédito Luisa González/REUTERS

La permanencia de la informalidad está relacionada con las características de las empresas que operan fuera de la formalidad. Según la clasificación del estudio, el 65% tendría capacidad para formalizarse, aunque continúa en esa condición. Este grupo está asociado a los denominados free riders o “polizones”.

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Otro 22% de las empresas funciona cerca del límite de supervivencia, mientras que el 13% restante permanece en la informalidad por factores de exclusión o debido a los altos costos de entrada. Para la OIT, estas condiciones muestran que la informalidad no puede explicarse únicamente por el incumplimiento de las normas. El fenómeno responde a varios factores que se relacionan entre sí y que dificultan el tránsito hacia empleos y negocios formales.

Entre esas causas aparecen la baja productividad, las dificultades para acceder a financiamiento y la limitada capacidad de numerosas micro y pequeñas empresas para asumir los costos que implica formalizarse. Por ello, la reducción de la informalidad requiere considerar las distintas realidades de quienes permanecen fuera de la formalidad. El caso colombiano deja así una señal de contraste. Mientras el desempleo general registró una reducción y la ocupación aumentó al comenzar 2026, la informalidad mantiene al país entre los territorios con mayores niveles de la región.

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Los indicadores laborales muestran una reducción del desempleo general, aunque persisten altos niveles de informalidad en el país - crédito Colprensa

Los datos también muestran que las dificultades no afectan de la misma manera a todos los trabajadores. Los jóvenes enfrentan una tasa de desempleo de 20,2% y, entre quienes sí tienen empleo, 59,1% permanece en la informalidad. La combinación de ambos indicadores refleja los obstáculos que persisten para esta población. El resultado plantea un reto adicional para un país que busca mejorar la calidad laboral.

Colombia, por tanto, aparece ante la OIT con un mercado laboral que ha mejorado en algunos indicadores, pero que conserva una brecha considerable en materia de formalización. El desafío continúa concentrado en lograr que una mayor proporción de trabajadores pueda acceder a empleos formales y sostenibles.

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