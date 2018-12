El ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura y el banquero Jorge Brito, entre otros, quedaron hoy procesados en el marco del caso conocido como "Ciccone 2", la segunda parte de la causa por la cual fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión el ex vicepresidente Amado Boudou.