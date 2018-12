—Me parece que es importante porque las fuerzas de seguridad juegan un rol dentro de nuestra sociedad más allá del Código Penal y la legítima defensa. Entonces me parece importante que el Ministerio de Seguridad, en este caso, reglamente cómo es la aplicación de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Claramente hoy tenemos algunos fenómenos de criminalidad organizada y de narcotráfico donde el Gobierno ha llevado una batalla muy dura combatiendo mafias y es lógico que las fuerzas de seguridad puedan tener herramientas para poder repeler y poder autopreservar su vida frente a este tipo de situaciones. Me parece que esa es la búsqueda del Ministerio de Seguridad, es muy clara, son las competencias que tiene la ministra, y me parece que es un paso para poner un poco blanco sobre negro y con sentido común esta situación donde las fuerzas de seguridad están para cuidarnos. Después si una persona de la fuerza de seguridad comete un exceso, es un delito y será investigado y eventualmente castigado por ese delito que cometió. Limitar a las fuerzas de seguridad por un preconcepto y por una mirada que atrasa 30 años, lo que fue la dictadura. Me parece que no es lo que hoy sienten los argentinos y lo que necesita nuestro país como una sociedad civilizada. Las fuerzas de seguridad van a cumplir la ley, están para defendernos. Si alguien no hace eso será investigado y será sancionado pero no podemos mezclar las dos cosas, es decir, las conductas impropias, las conductas ilegales con lo que es el ejercicio legítimo por parte del Estado de la fuerza.