Aunque D'Elía no estará presente porque tiene otro compromiso (a partir de las 18 será parte de una charla abierta organizada por el Foro de la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, entre otros, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales), no se descarta que el piquetero junto a militantes de su espacio político y miembros de la barra brava de All Boys estén el viernes en alguna de las movilizaciones o contramarchas contra el foro.