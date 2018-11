El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, es un juez de pocas palabras. Prometió hablar poco ante el Rotary Club Buenos Aires y responder algunas preguntas que no lo incomodaran. Se incomodó pero contestó. "No hay conflictos internos", negó sobre la relación con los otros cuatro miembros del máximo tribunal, aunque admitió diferencias. Reivindicó la figura del arrepentido, pidió penas para quienes mienten en los procesos judiciales, defendió que los jueces no paguen ganancias, aseguró que la mala reputación de la Justicia es infundada y hasta retrucó al radicalismo la aseveración de que con la designación de Eduardo Wado De Pedro y Graciela Camaño en el Consejo de la Magistratura estén en riesgo las causas que se siguen por corrupción. "Es una apreciación temeraria, no creo que corran riesgo, no depende del Consejo de la Magistratura me parece que es otra exageración a la que los argentinos somos tan afectos", aseguró con total calma.