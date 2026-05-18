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Jhon Durán estuvo presente en el partido Envigado vs. Quindío: se uniría a la concentración de la selección Colombia

El delantero hace parte de los convocados a la pre-lista del Mundial 2026 por parte de Colombia, estuvo en la victoria del equipo antioqueño ante el quindiano

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Jhon Jader Durán estuvo presente en el partido entre Envigado y Deportes Quindío - crédito Win Sports/FCF
Jhon Jader Durán estuvo presente en el partido entre Envigado y Deportes Quindío - crédito Win Sports/FCF

El delantero colombiano Jhon Durán volvió a aparecer públicamente en Colombia en medio de la expectativa que existe por la convocatoria definitiva de la selección Colombia para el Mundial de 2026. El atacante estuvo presente en el compromiso entre Envigado FC y Deportes Quindío, duelo válido por la sexta fecha del Torneo BetPlay 2026-1.

La presencia del delantero no pasó desapercibida. Las cámaras captaron al atacante siguiendo el partido desde las tribunas, despertando múltiples especulaciones sobre su futuro inmediato y, especialmente, sobre una posible incorporación próxima a la concentración del combinado nacional dirigido por Néstor Lorenzo.

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Durán, que actualmente atraviesa un momento de incertidumbre en Europa tras su situación con el Zenit Saint Petersburg, había mantenido un perfil bajo durante las últimas semanas. Por eso, su aparición en Envigado generó curiosidad, más aún teniendo en cuenta que faltan pocos días para que Colombia confirme la lista definitiva de jugadores que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Jhon Jáder Durán
El gol más reciente de Jhon Jader Durán fue el pasado 18 de marzo de penal - crédito FC Zenit

El regreso a la casa donde todo comenzó

La visita de Jhon Durán a Envigado tuvo también un componente simbólico y emocional. El delantero surgió precisamente de las divisiones menores del club antioqueño, reconocido históricamente como una de las canteras más importantes del fútbol colombiano.

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En Envigado debutó profesionalmente siendo apenas adolescente y desde allí inició un ascenso meteórico hacia el fútbol internacional. Su potencia física, velocidad y capacidad goleadora llamaron rápidamente la atención de equipos del exterior, lo que le permitió dar el salto al fútbol de Estados Unidos y, posteriormente, a Europa.

Jhon Jáder Durán
Desde junio de 2025 que Jhon Jáder Durán quedó apartado de la selección Colombia - crédito FCF

La expectativa por la selección Colombia

La presencia de Durán en Colombia coincide con días decisivos para la selección Colombia. El técnico Néstor Lorenzo ya presentó una prelista de 55 jugadores con miras al Mundial de 2026 y el atacante aparece dentro de los nombres considerados para integrar el grupo definitivo.

Sin embargo, alrededor del delantero existe expectativa debido a la situación que atraviesa en su club. En recientes declaraciones, Lorenzo confirmó que mantiene comunicación con el cuerpo técnico del Zenit para acompañar el proceso del futbolista y conocer de primera mano su estado actual.

Néstor Lorenzo
El técnico Néstor Lorenzo ahora arrancará el proceso para elegir los jugadores que disputarán el Mundial 2026 - crédito FCF

Ya me comuniqué con el cuerpo técnico, para ver si Jhon necesita algo”, afirmó el entrenador argentino durante la presentación de la prelista mundialista.

A pesar de las dudas que han surgido alrededor de su continuidad y ritmo competitivo, Durán continúa siendo considerado uno de los atacantes con mayor proyección de Colombia. Su capacidad física y desequilibrio ofensivo lo mantienen como una alternativa importante para Lorenzo de cara al torneo internacional.

El delantero antioqueño ha sido parte del proceso de la selección Colombia durante los últimos años y ha participado tanto en Eliminatorias como en amistosos internacionales. Además, representa una de las caras jóvenes de una generación que busca devolver al país al protagonismo mundialista.

Estadísticas de Jhon Jader Durán

25/26 – Fenerbahçe / Zenit: 25 partidos, 1197 minutos, 6 goles y 2 asistencias.

24/25 – Aston Villa / Al-Nassr: 46 partidos, 2494 minutos, 24 goles y 0 asistencias.

23/24 – Aston Villa: 35 partidos, 1067 minutos, 7 goles y 0 asistencias.

22/23 – Aston Villa: 12 partidos, 143 minutos, 0 goles y 0 asistencias.

2022 – Chicago Fire: 28 partidos, 1446 minutos, 8 goles y 3 asistencias.

2021 – Envigado FC: 23 partidos, 1656 minutos, 7 goles y 3 asistencias.

2020 – Envigado FC: 13 partidos, 580 minutos, 1 gol y 0 asistencias.

2019– Envigado FC: 9 partidos, 373 minutos, 1 gol y 1 asistencia.

En la Selección Colombia, Jhon Jader Durán ha hecho el proceso desde divisiones menores. Comenzó en la sub-17, con la que jugó dos partidos, sin goles ni asistencias; siguió a la sub-20 con las mismas estadísticas, participó en dos partidos sin aportes a gol, para después llegar a la absoluta, con la que ha jugado 17 partidos, ha anotado tres goles y dado una asistencia. En total, representando a Colombia, 21 partidos, tres goles y una asistencia para el delantero de 22 años.

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