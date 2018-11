"Pablo Moyano nos daba la plata de los micros (..) yo dije que lo iba a ayudar y lo ayudé en todo hasta que me di cuenta que es un mentiroso y me puse a investigar cosas y me di cuenta que lo único que estaba haciendo acá (en Independiente) era robar y todo para la constructora de su empresa y sobrefacturar en pases (de jugadores)", precisó "Bebote".