Sin embargo, las cosas se complicaron para Todisco. Su ex esposa, Elizabeth Ortiz Municoy, una reconocida martillera de Mar del Plata, que también había sido detenida, pidió declarar como arrepentida después de él y aprovechó para responsabilizarlo de todo. Se explayó durante varias horas, acompañada por su abogado Fernando Burlando. Un rato después, consiguió la excarcelación. "Yo no tenía nada que ver. Era mi ex marido", le dijo a Infobae el 26 de octubre cuando se retiraba de los tribunales sin las esposas. La mujer también dijo cómo se mandaba el dinero al exterior y hasta nombró a la ex presidente por una planta textil que había "reinaugurado" en 2008, en Mar del Plata, su ex suegro, Sergio Mauro.