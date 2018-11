Marcelo Tinelli no es político pero ha hecho política en su programa y pudo en este aniversario tener una foto 'limpia', sin más políticos que los cercanos. Sólo estuvieron a su lado, además de su familia y los Tinelli (tíos, tías, primos, sobrinos, etc) que llegaron desde otras ciudades, el intendente Pisano; Bucca y la ex candidata a senadora por Cumplir Florencia Casamiquela y el también bolivarense Manuel Mosca (único de Cambiemos y presidente de la cámara de Diputados bonaerense). De visitante llegó el intendente de Concordia, Enrique Cresto. El joven peronista, también atleta, llegó con una comparsa para promocionar la Carrera de los Reyes que tendrá lugar en Entre Ríos en enero.