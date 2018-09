Lo que no se sabía era que uno de los ex funcionarios presos por la causa de los cuadernos no solo no se arrepintió, como hicieron otros ex funcionarios y empresarios, sino que denunció que lo presionaron para que se acogiera a la figura de "imputado-colaborador". La aseveración la hizo el abogado Rafael Llorens, arquitecto jurídico del Ministerio de Planificación, preso desde el 1 de agosto y acusado, como el resto, de haber formado una banda que comandaban Néstor y Cristina.