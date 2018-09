El ex ministro sostuvo que enfrenta una "persecución política" en una causa que comenzó "de manera absolutamente irregular, a raíz de fotocopias de unos supuestos cuadernos, a partir de los cuales se salió a la caza indiscriminada de una serie de personas -ex funcionarios y empresario- a los que se los extorsionó para que manifestarán cualquier cosa que no esté dicha y sobre la que no se tiene prueba alguna a cambio de conseguir su inmediata libertad ambulatoria".