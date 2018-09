La ex jefa de Estado fue citada por el juez Claudio Bonadio a las 11 de la mañana. A las 9 está prevista la indagatoria del ex ministro de Planificación Julio De Vido, preso en la cárcel de Marcos Paz. La defensa del ex funcionario pidió que su declaración se haga por videoconferencia y esta vez el juzgado lo habilitó.