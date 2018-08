En este marco, los Metrodelegados se comprometieron a "no adoptar medidas de acción directa ante cualquier conflicto que se pueda suscitar o se genere, sin el previo procedimiento que incluye reuniones por el plazo de 15 días. En caso de que no se resuelven los conflictos originados, y antes de tomar algún tipo de medida de fuerza, el gremio "deberá preavisar en forma fehaciente con una antelación no menor a cinco días la medida a adoptar".