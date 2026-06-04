López Obrador acusa debilitamiento de Morena desde EEUU

El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, acusó debilitamiento de Morena desde Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, emitió un extenso mensaje este 3 de junio de 2026 en el que demuestra su apoyo y respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum por presiones de Estados Unidos, además, da a conocer quién estaría detrás del debilitamiento del partido que fundó, Morena.

Desde la primera página, el tabasqueño enfatiza que se trata de un asunto político y electoral, aseverando que “algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena”, con el único objetivo de fortalecer a la “derecha en México” rumbo a los comicios que se llevarán a cabo en 2027.

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Precisa que una de las finalidades del avance de los grupos de derecha en el país se centra en “volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas”.

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