López Obrador acusa debilitamiento de Morena desde EEUU

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, emitió un extenso mensaje este 3 de junio de 2026 en el que demuestra su apoyo y respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum por presiones de Estados Unidos, además, da a conocer quién estaría detrás del debilitamiento del partido que fundó, Morena.
Desde la primera página, el tabasqueño enfatiza que se trata de un asunto político y electoral, aseverando que “algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena”, con el único objetivo de fortalecer a la “derecha en México” rumbo a los comicios que se llevarán a cabo en 2027.
PUBLICIDAD
Precisa que una de las finalidades del avance de los grupos de derecha en el país se centra en “volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas”.
Información en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD