Colombia

La Alcaldía de Bogotá rescató a 32 animales que eran víctimas de maltrato en diferentes localidades

Las intervenciones se realizaron en Santa Fe, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe tras los reportes de los vecinos. Varias entidades trabajan para evaluar a las especies y buscarles un nuevo hogar

Guardar
Google icon
Las autoridades piden apoyo de la comunidad para evitar más casos de maltrato - crédito @AnimalesBOG / X
Las autoridades piden apoyo de la comunidad para evitar más casos de maltrato - crédito @AnimalesBOG / X

La Alcaldía de Bogotá anunció el rescate de 32 animales en tres operativos simultáneos contra el maltrato en las localidades de Santa Fe, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, tras denuncias ciudadanas que alertaron sobre violencia desmedida en esas zonas de la ciudad.

Las intervenciones coordinadas contaron con el apoyo de la Policía Ambiental, la Policía de Carabineros, las Alcaldías Locales, la Secretaría de Salud y la Personería, con apoyo técnico del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba).

PUBLICIDAD

Después de recibir los llamados de los vecinos de los diferentes sectores, se conformaron varios equipos del Escuadrón Anticrueldad, de Granja y de Apoyo Psicosocial que fueron enviados a los lugares señalados para verificar las denuncias.

Uno de los casos ocurrió en Ciudad Bolívar, al suroccidente de la ciudad, donde las autoridades rescataron 16 gatos y 12 perros que, según el reporte, presentaban malas condiciones de salud y bienestar, además de baja condición corporal. Del total de 28 animales recuperados en esa localidad, 10 quedaron a cargo del Idpyba y 18 bajo custodia de la Alcaldía Local.

PUBLICIDAD

Los operativos simultáneos en Santa Fe, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe reunieron a varias entidades - crédito @AnimalesBOG / X
Los operativos simultáneos en Santa Fe, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe reunieron a varias entidades - crédito @AnimalesBOG / X

Sin embargo, este no fue el único caso de alerta, pues también se recibió un llamado en Santa Fe y en medio de la visita de verificación, tres perros fueron entregados de forma voluntaria luego de un concepto desfavorable sobre las condiciones en las que se encontraban. Por esta razón, el Idpyba asumió la custodia para garantizar su cuidado.

El tercer llamado se presentó en Rafael Uribe Uribe, donde la Policía de Carabineros aprehendió un caballo después de obtener el reporte del equipo médico veterinario del instituto mientras que el equino se encontraba en vía pública.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades hicieron un enfático llamado a la comunidad para que denuncien cualquier situación que pueda afectar a los animales.

“Agradecemos a la Policía su liderazgo en estos operativos como autoridad e iniciaremos el proceso de rehabilitación de estos animales dando traslado de los expedientes a las autoridades respectivas. Queremos seguir trabajando en contra del maltrato animal de la mano con la ciudadanía”, indicó la entidad en su comunicado oficial.

La acción de las autoridades permitió poner bajo custodia oficial a perros, gatos y un caballo - crédito @AnimalesBOG / X
La acción de las autoridades permitió poner bajo custodia oficial a perros, gatos y un caballo - crédito @AnimalesBOG / X

Perrita fue golpeada por su dueño

En redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver el violento trato al que fue sometida una mascota en el sector de Bosa Etapa 1. Los denunciantes mostraron el momento en el que el animal era golpeado y recibía baños con agua fría por parte de un hombre que fue señalado como su cuidador.

La rápida difusión del material audiovisual en redes sociales provocó una reacción de rechazo contra el maltrato animal y llevó a que una organización se hiciera cargo de la canina, por lo que usuarios y residentes agradecieron a las personas que contribuyeron a visibilizar el caso.

Les quiero contar que la persona la entregó voluntariamente, nos la entregó voluntariamente, entonces vamos con la gordita. Ella se llama Kira (...) Cualquier persona que quiera adoptarla o darle hogar de paso mientras tanto, me escriben”, declaró la rescatista que tiene en sus manos al animal.

Perro de pelaje marrón claro, sentado en un suelo de cemento, con una herida roja en la oreja izquierda y otra en la pata delantera derecha.
Las autoridades trabajan por el bienestar animal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que este caso fue atendido por una fundación externa, por lo que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal aclaró que el personal fue notificado de que el animal ya había sido entregado a otras personas.

“Cuando el Instituto articuló intervención, fue informado por la autoridad policial sobre su entrega -antes del arribo- a una persona de la comunidad”, expresó la entidad con el fin de aclarar por qué no fueron ellos los que se quedaron con el animal que era víctima de golpizas de forma reiterada, de acuerdo con información entregada por los vecinos.

Temas Relacionados

Maltrato animalPerrosGatosLey ÁngelColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Blonde Redhead, banda de dream pop y noise rock, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

La banda norteamericana presentará su más reciente trabajo discográfico en un concierto que buscará plasmar el carácter íntimo y desafiante de su propuesta musical

Blonde Redhead, banda de dream pop y noise rock, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Abelardo de la Espriella aseguró que el salario mínimo no puede reducirse y Petro respondió: “El problema no es que baje”

El candidato presidencial aseguró que se debe mantener el ingreso y disminuir los impuestos aplicados a las empresas

Abelardo de la Espriella aseguró que el salario mínimo no puede reducirse y Petro respondió: “El problema no es que baje”

Abelardo de la Espriella hizo un nuevo llamado y con más reglas para las elecciones en segunda vuelta: “Es hora de que gane Colombia”

El candidato presidencial de la extrema derecha entregó nuevas directrices a sus simpatizantes para la jornada electoral del 21 de junio

Abelardo de la Espriella hizo un nuevo llamado y con más reglas para las elecciones en segunda vuelta: “Es hora de que gane Colombia”

Habló hermana de la dueña de la clínica clandestina donde operaron a Yulixa Toloza: reveló amenazas del supuesto anestesiólogo

La familia de María Fernanda Delgado, detenida en Venezuela, reveló nuevos detalles sobre el caso. La mujer atribuyó la falta de auxilio a las amigas de la víctima

Habló hermana de la dueña de la clínica clandestina donde operaron a Yulixa Toloza: reveló amenazas del supuesto anestesiólogo

Colombia ratificó su crecimiento en el karate continental: 11 medallas en el Campeonato Panamericano

La colombiana Natalia Arbeláez fue una de las figuras de la selección nacional al aportar medallas para Colombia en los recientes campeonatos panamericanos de karate

Colombia ratificó su crecimiento en el karate continental: 11 medallas en el Campeonato Panamericano
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Blonde Redhead, banda de dream pop y noise rock, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Blonde Redhead, banda de dream pop y noise rock, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Sheila Gándara habría lanzado nueva indirecta a Juanda Caribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Karma”

El fenómeno “Dai Dai”: la canción de Shakira para el Mundial impulsa el aprendizaje de idiomas

Así fue el bautizo de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: revelaron imágenes de la reunión privada

Comic Con Colombia 2026 tendrá como invitado a Superman: habrá firmas, fotos y videos personalizados

Deportes

Colombia ratificó su crecimiento en el karate continental: 11 medallas en el Campeonato Panamericano

Colombia ratificó su crecimiento en el karate continental: 11 medallas en el Campeonato Panamericano

Luis Díaz fue presumido por Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich: esta fue la razón

La Dimayor anunció el “fixture” de la Liga BetPlay II-2026: hay clásicos en la recta final del “todos contra todos”

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: confirmado día y hora del duelo por octavos de final de Copa Libertadores

Colombia y el “Milagro de Arica” en el Mundial Chile 1962: la historia del 4-4 contra la Unión Soviética y el gol olímpico de Marcos Coll