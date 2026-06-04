La Alcaldía de Bogotá rescató a 32 animales que eran víctimas de maltrato en diferentes localidades

Las autoridades piden apoyo de la comunidad para evitar más casos de maltrato - crédito @AnimalesBOG / X

La Alcaldía de Bogotá anunció el rescate de 32 animales en tres operativos simultáneos contra el maltrato en las localidades de Santa Fe, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, tras denuncias ciudadanas que alertaron sobre violencia desmedida en esas zonas de la ciudad.

Las intervenciones coordinadas contaron con el apoyo de la Policía Ambiental, la Policía de Carabineros, las Alcaldías Locales, la Secretaría de Salud y la Personería, con apoyo técnico del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba).

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Después de recibir los llamados de los vecinos de los diferentes sectores, se conformaron varios equipos del Escuadrón Anticrueldad, de Granja y de Apoyo Psicosocial que fueron enviados a los lugares señalados para verificar las denuncias.

Uno de los casos ocurrió en Ciudad Bolívar, al suroccidente de la ciudad, donde las autoridades rescataron 16 gatos y 12 perros que, según el reporte, presentaban malas condiciones de salud y bienestar, además de baja condición corporal. Del total de 28 animales recuperados en esa localidad, 10 quedaron a cargo del Idpyba y 18 bajo custodia de la Alcaldía Local.

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Los operativos simultáneos en Santa Fe, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe reunieron a varias entidades - crédito @AnimalesBOG / X

Sin embargo, este no fue el único caso de alerta, pues también se recibió un llamado en Santa Fe y en medio de la visita de verificación, tres perros fueron entregados de forma voluntaria luego de un concepto desfavorable sobre las condiciones en las que se encontraban. Por esta razón, el Idpyba asumió la custodia para garantizar su cuidado.

El tercer llamado se presentó en Rafael Uribe Uribe, donde la Policía de Carabineros aprehendió un caballo después de obtener el reporte del equipo médico veterinario del instituto mientras que el equino se encontraba en vía pública.

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Ante la gravedad de los hechos, las autoridades hicieron un enfático llamado a la comunidad para que denuncien cualquier situación que pueda afectar a los animales.

“Agradecemos a la Policía su liderazgo en estos operativos como autoridad e iniciaremos el proceso de rehabilitación de estos animales dando traslado de los expedientes a las autoridades respectivas. Queremos seguir trabajando en contra del maltrato animal de la mano con la ciudadanía”, indicó la entidad en su comunicado oficial.

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La acción de las autoridades permitió poner bajo custodia oficial a perros, gatos y un caballo - crédito @AnimalesBOG / X

Perrita fue golpeada por su dueño

En redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver el violento trato al que fue sometida una mascota en el sector de Bosa Etapa 1. Los denunciantes mostraron el momento en el que el animal era golpeado y recibía baños con agua fría por parte de un hombre que fue señalado como su cuidador.

La rápida difusión del material audiovisual en redes sociales provocó una reacción de rechazo contra el maltrato animal y llevó a que una organización se hiciera cargo de la canina, por lo que usuarios y residentes agradecieron a las personas que contribuyeron a visibilizar el caso.

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“Les quiero contar que la persona la entregó voluntariamente, nos la entregó voluntariamente, entonces vamos con la gordita. Ella se llama Kira (...) Cualquier persona que quiera adoptarla o darle hogar de paso mientras tanto, me escriben”, declaró la rescatista que tiene en sus manos al animal.

Las autoridades trabajan por el bienestar animal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que este caso fue atendido por una fundación externa, por lo que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal aclaró que el personal fue notificado de que el animal ya había sido entregado a otras personas.

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“Cuando el Instituto articuló intervención, fue informado por la autoridad policial sobre su entrega -antes del arribo- a una persona de la comunidad”, expresó la entidad con el fin de aclarar por qué no fueron ellos los que se quedaron con el animal que era víctima de golpizas de forma reiterada, de acuerdo con información entregada por los vecinos.