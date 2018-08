Sobre la acusación en su contra dijo que "entre 2003 y 2008 no tuve contacto con ninguna de las personas mencionadas, y a partir de 2008 tuve contacto más directo con Roberto Baratta". Y agregó: "Mi relación con Baratta siempre fue de empleado a jefe. Acataba todas las órdenes que él me daba por miedo a perder mi trabajo porque ya me había endeudado con un crédito personal y un crédito hipotecario sobre la casa donde me detuvieron, y donde realizaron el allanamiento. Quiero aclarar que el crédito y crédito hipotecario no me lo consiguió Baratta ni ningún funcionario. Yo no me beneficié, ni me enriquecí, ni extorsioné a nadie".