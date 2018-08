El fiscal federal Guillermo Marijuán le pidió al juez Claudio Bonadio que detenga al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a su mano derecha Roberto Baratta –ya detenidos, el primero por gas licuado y el segundo por la causa de los cuadernos-, pero también al primer empresario arrepentido por ese expediente: Juan Carlos De Goycochea, el ex representante de Isolux en la Argentina. En la lista incluyó también al ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, cuya defensa –al enterarse de la noticia- preparaba un pedido de eximisión de prisión.