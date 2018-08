A principios del mes de julio, Baratta recibió un llamado desde dentro de una cárcel. La policía determinó que era Minnicelli. Al principio de la conversación Baratta y Minnicelli hablaron de cuestiones personales que no son relevantes para el caso. Pero luego hablan en clave sobre movimientos de dinero. La transcripción de la escucha señala que "Mono dice que le diga a Pacha que depositó 15 a la cuenta esa, que él mañana le va a mandar como el otro día unas cositas anotadas, no un instructivo un explicativo de cada tema que mandé con el Flaco, pero te lo voy a explicar bien porque son como el tema de "H" son "business" no son pico hay uno que tengo que ver si el flaco lo maneja porque ese es más importante, así que él va a hacer mañana la mañana una esquelita sobre cerrado te voy a mandar con (no se interpreta el nombre que dice) te va a dejar, te da eso y te da lo otro, decile al Pacha que le ponga a la pibita esa". Los investigadores intentan determinar a qué se refería el Mono en lenguaje un tanto críptico.