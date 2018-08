Rogelio Frigerio, tal vez uno de los funcionarios más racional y sincero del Gobierno, entró atribulado hace un par de semanas a uno de los salones de Olivos a una reunión con sus principales colaboradores, con la corrida del dólar como eje central de las preocupaciones de ese día. "A esta altura ya no aspiramos a ser el mejor gobierno de los últimos 50 años, si no a que no nos recuerden como el peor", se desahogó exagerado, entre risas. La causa de los "cuadernos de las coimas K", con testimonios cada vez más crudos de la corrupción sistemática de la anterior administración, recién empezaba a ver la luz.